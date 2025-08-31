Турция и Израиль: торговля из-под полы

Несмотря на заявления о полном прекращении экономических связей, сделанные Анкарой и официальными представителями Израиля, торговые отношения между двумя странами не только не свернуты, но и сохраняются в заметных масштабах. По итогам прошлого года общий объем торговли, пусть и с резким падением, превысил один миллиард долларов — около пятой части прежнего уровня. Решение Турции приостановить торгово-экономические отношения с Израилем приведет к усилению напряженности между двумя странами. Об этом заявил эксперт-тюрколог Хай-Эйтан Коэн-Янароджак из Тель-Авивского университета, пишет израильское издание Maariv. «Этот шаг устраняет экономическую взаимозависимость, а ее исчезновение всегда означает рост риска – ведь тогда сторонам уже нечего терять. Если есть экономика, если есть туризм, если есть отношения, есть чем рисковать, то в конце концов каждый сможет дважды подумать», – отметил эксперт.

Коэн-Янароджак назвал последние действия Анкары «беспрецедентными», подчеркнув, что такие меры чаще характерны для военного времени, а не для политических разногласий. По его мнению, последствия могут быть серьезными не только в логистической сфере, но и для экономик обеих стран, а также для общей стабильности в регионе. При этом эксперт отметил, что политика Анкары носит выверенный и стратегический характер, без резких движений. Однако, по его оценке, перспективы восстановления турецко-израильских отношений остаются неопределенными. Даже если конфликт в Газе завершится, отметил эксперт, это вряд ли повлияет на текущую динамику, так как политические ставки слишком высоки. «Это уже не временная мера – это новое состояние отношений», – резюмировал он. Формально Анкара заявила о блокаде израильских портов для турецких торговых судов и запрете захода израильских кораблей в Турцию. Однако на практике поставки товаров не прекратились. Как отмечает издание Ynet, значительная часть торговли осуществляется через третьи страны. Так, продукты питания турецкого производства продолжают поступать в Израиль транзитом через Иорданию, а отдельные партии строительных материалов и оборудования проходят через греческие и балканские маршруты. По словам источников корреспондента haqqin.az в экономических структурах Израиля, импортеры уже адаптировались к этим схемам и считают крайне маловероятным их полное прекращение.

Факт «обходных» поставок подтверждает и конкретный пример: недавно в порту Хайфы пришвартовалось судно с грузом из Турции, шедшее под флагом третьей страны. Экономисты отмечают, что подобные маршруты лишь увеличивают для потребителей конечную стоимость продукции, особенно в строительном секторе, где доля турецких материалов была значительной. Исторически Турция всегда входила в число ключевых торговых партнеров Израиля. В лучшие годы ежегодный импорт составлял 5 миллиардов, а экспорт — 1,6 миллиарда долларов. Турецкая продукция традиционно занимала важное место в цепочках поставок израильской промышленности — от металла и цемента до текстиля и продуктов питания. Даже после политического разрыва в 2023–2024 годах в статистике внешней торговли были зафиксированы сотни миллионов долларов товарооборота. По данным Турецкого института статистики (TÜİK), в 2024 году Анкара официально экспортировала в Израиль продукции на сумму свыше 1,1 миллиарда долларов. При этом израильские данные показывают несколько меньшую цифру — 900 миллионов, что также подтверждает использование транзитных схем. Сохраняется и взаимозависимость в ключевых секторах. В 2022–2023 годах Израиль получал из Турции около 70 процентов цемента и строительных смесей, значительную часть стали и арматуры. Даже частичное прекращение этих поставок вызвало рост цен на строительном рынке Израиля на 12–15 процентов. А в сельском хозяйстве израильские фермерские союзы прямо предупреждают: отказ от турецких удобрений и пластиковых материалов для теплиц оборачивается ростом себестоимости продукции.

