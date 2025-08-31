USD 1.7000
Российские войска попали в окружение

Гражданское судно подорвалось возле Одессы

14:20 922

У побережья Одессы гражданское судно подорвалось на неустановленном взрывном устройстве, заявил украинским СМИ представитель ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

«Мы делаем все необходимое для того, чтобы максимально обеспечить соответствующий уровень гражданского судоходства безопасным. Однако, несмотря на это, иногда подобные инциденты могут иметь место», — сказал он.

Плетенчук уточнил, что среди членов экипажа никто не пострадал, судно осматривают, и, вероятно, оно сможет продолжить движение собственным ходом.

Одесское издание «Думская» со ссылкой на источники передает, что поврежден сухогруз NS PRIDE под флагом Белиза. Инцидент произошел в порту Черноморска. Одесские СМИ также пишут, что под судном сдетонировала часть сбитого накануне «шахеда», которая не разорвалась.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 августа войска РФ атаковали ударными беспилотниками Одесский район. Больше всего пострадал город Черноморск и его окрестности.

Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
15:26 268
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию наш комментарий
15:21 784
Турция и Израиль: торговля из-под полы
Турция и Израиль: торговля из-под полы горячая тема
14:05 1355
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения, все еще актуально
02:42 5122
Встречи Ильхама Алиева с главами ведущих китайских компаний
Встречи Ильхама Алиева с главами ведущих китайских компаний фото; новость дополнена 14:41
14:41 1712
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности? наш комментарий
00:39 7132
Готовят новый разрушительный удар по Ирану
Готовят новый разрушительный удар по Ирану профессор Хасан Мансур отвечает на вопросы haqqin.az
12:49 2825
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина фото; обновлено 10:05
10:05 8400
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
12:14 2895
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
11:55 3834
Загадочный пост Трампа
Загадочный пост Трампа что бы это значило?
11:11 4690

