Гражданское судно подорвалось возле Одессы

«Мы делаем все необходимое для того, чтобы максимально обеспечить соответствующий уровень гражданского судоходства безопасным. Однако, несмотря на это, иногда подобные инциденты могут иметь место», — сказал он.

Плетенчук уточнил, что среди членов экипажа никто не пострадал, судно осматривают, и, вероятно, оно сможет продолжить движение собственным ходом.

Одесское издание «Думская» со ссылкой на источники передает, что поврежден сухогруз NS PRIDE под флагом Белиза. Инцидент произошел в порту Черноморска. Одесские СМИ также пишут, что под судном сдетонировала часть сбитого накануне «шахеда», которая не разорвалась.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 августа войска РФ атаковали ударными беспилотниками Одесский район. Больше всего пострадал город Черноморск и его окрестности.