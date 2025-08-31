Пятикратное увеличение инвестиций: ЕС готовит Польшу к обороне

Евросоюз выделит Варшаве новые военные субсидии из своего бюджета, поскольку Брюссель рассматривает Польшу как прифронтовое государство, расположенное на границе с Россией и Беларусью. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на польско-белорусской границе в Крынках в рамках своего турне по «семи прифронтовым странам ЕС».

«В новом бюджете ЕС (семилетнем плане Еврокомиссии на 2028–2034 годы) мы выделим Польше дополнительное финансирование, поскольку она является прифронтовым государством», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также выразила «солидарность с Польшей как европейским прифронтовым государством». По ее словам, Польша на протяжении многих лет была «целью подлых гибридных нападений», при этом не уточнив, кто и каким образом совершал эти атаки.

Фон дер Ляйен вновь отметила, что в семилетнем бюджетном плане предусмотрено пятикратное увеличение инвестиций в оборону и десятикратный рост расходов на военную мобильность. Под военной мобильностью в Брюсселе понимают транспортную инфраструктуру, обеспечивающую быструю переброску войск и техники как по Европе, так и, потенциально, из Великобритании и США к границам России и Беларуси.

Она сообщила, что Еврокомиссия в ближайшие недели представит дорожную карту по новому этапу увеличения военных инвестиций в ЕС.

«Мы проанализируем существующие недостатки наших вооруженных сил и способы их устранения к 2030 году. В этом плане будут прописаны четкие цели и промежуточные этапы, поскольку только то, что можно измерить, можно и выполнить. План будет рассмотрен на заседании Европейского совета в начале октября», — добавила фон дер Ляйен.