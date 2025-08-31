До 200 тысяч снарядов для Украины

«Первые 25 тыс. снарядов с этого завода в текущем году отправятся в Украину», - сказал глава компании Армин Паппергер в интервью медиагруппе Deutsche Welle.

Германский оборонный концерн Rheinmetall планирует поставлять ежегодно в Украину 100-200 тыс. снарядов со своего нового завода в населенном пункте Унтерлюс (федеральная земля Нижняя Саксония).

По его словам, концерн рассчитывает производить на новом предприятии 350 тыс. снарядов в год. «В следующем году мы сможем произвести 150 тыс. и более. Затем - поскольку у нас есть кривая наращивания мощностей - мы вырастем до 350 тыс. Это для Германии и для Украины», - заявил Паппергер.

«Поэтому, думаю, в следующем году мы сможем поставить минимум 100 тысяч, а затем, возможно, 200 тысяч в Украину…» - заявил глава Rheinmetall.

Паппергер подтвердил, что у концерна есть планы инвестировать в производство дронов в Украине. По его словам, Rheinmetall не заинтересован в «очень маленьких квадрокоптерах и прочем»: «Нас интересуют технологии, более крупные дроны. Если будут возможности, мы это сделаем».

Rheinmetall, крупнейшая оборонная компания Германии, открыл новый завод по производству артиллерийских снарядов в Унтерлюсе. Компания намерена к 2027 году достичь на своих предприятиях годового объема производства в 1,5 млн снарядов, что примерно вдвое превышает текущий уровень.