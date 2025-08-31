USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Российские войска попали в окружение
Новость дня
Российские войска попали в окружение

До 200 тысяч снарядов для Украины

14:55 736

Германский оборонный концерн Rheinmetall планирует поставлять ежегодно в Украину 100-200 тыс. снарядов со своего нового завода в населенном пункте Унтерлюс (федеральная земля Нижняя Саксония).

«Первые 25 тыс. снарядов с этого завода в текущем году отправятся в Украину», - сказал глава компании Армин Паппергер в интервью медиагруппе Deutsche Welle.

По его словам, концерн рассчитывает производить на новом предприятии 350 тыс. снарядов в год. «В следующем году мы сможем произвести 150 тыс. и более. Затем - поскольку у нас есть кривая наращивания мощностей - мы вырастем до 350 тыс. Это для Германии и для Украины», - заявил Паппергер.

«Поэтому, думаю, в следующем году мы сможем поставить минимум 100 тысяч, а затем, возможно, 200 тысяч в Украину…» - заявил глава Rheinmetall.

Паппергер подтвердил, что у концерна есть планы инвестировать в производство дронов в Украине. По его словам, Rheinmetall не заинтересован в «очень маленьких квадрокоптерах и прочем»: «Нас интересуют технологии, более крупные дроны. Если будут возможности, мы это сделаем».

Rheinmetall, крупнейшая оборонная компания Германии, открыл новый завод по производству артиллерийских снарядов в Унтерлюсе. Компания намерена к 2027 году достичь на своих предприятиях годового объема производства в 1,5 млн снарядов, что примерно вдвое превышает текущий уровень.

Новости об Азербайджане будут передавать из Еревана
Новости об Азербайджане будут передавать из Еревана
15:50 1
Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
15:26 269
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию наш комментарий
15:21 790
Турция и Израиль: торговля из-под полы
Турция и Израиль: торговля из-под полы горячая тема
14:05 1356
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения, все еще актуально
02:42 5122
Встречи Ильхама Алиева с главами ведущих китайских компаний
Встречи Ильхама Алиева с главами ведущих китайских компаний фото; новость дополнена 14:41
14:41 1713
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности? наш комментарий
00:39 7133
Готовят новый разрушительный удар по Ирану
Готовят новый разрушительный удар по Ирану профессор Хасан Мансур отвечает на вопросы haqqin.az
12:49 2827
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина фото; обновлено 10:05
10:05 8400
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
12:14 2896
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
11:55 3835

ЭТО ВАЖНО

Новости об Азербайджане будут передавать из Еревана
Новости об Азербайджане будут передавать из Еревана
15:50 1
Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
15:26 269
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию наш комментарий
15:21 790
Турция и Израиль: торговля из-под полы
Турция и Израиль: торговля из-под полы горячая тема
14:05 1356
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения, все еще актуально
02:42 5122
Встречи Ильхама Алиева с главами ведущих китайских компаний
Встречи Ильхама Алиева с главами ведущих китайских компаний фото; новость дополнена 14:41
14:41 1713
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности? наш комментарий
00:39 7133
Готовят новый разрушительный удар по Ирану
Готовят новый разрушительный удар по Ирану профессор Хасан Мансур отвечает на вопросы haqqin.az
12:49 2827
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина фото; обновлено 10:05
10:05 8400
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
12:14 2896
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
11:55 3835
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться