Кремль запустил «Матрешку» против Молдовы… и Азербайджана

Особое внимание Москва сосредоточила на Молдове, где в скором времени предстоят ключевые парламентские выборы. Здесь Кремль задействует все доступные ресурсы для реванша пророссийских сил. Как сообщает издание The Insider, бот-сеть «Матрешка» распространила в сети X (бывший Twitter) музыкальный клип, высмеивающий президента Майю Санду. Эксперты проанализировали видео при помощи инструмента Hive Moderation, выявляющего использование ИИ в изображениях, аудио и видео. Проверка показала, что ролик был создан на платформе Luma AI, разработанной американской компанией Luma, однако звуковая дорожка, скорее всего, была записана человеком.

По данным Bot Blocker, это уже четвертый случай за два года, когда одно и то же видео выбрасывается в сеть через множество бот-аккаунтов. Обычно применяется одна из двух схем: один бот загружает ролик, а другой оставляет ссылки в комментариях под публикациями крупных СМИ, либо видео выкладывает один аккаунт, а десятки других распространяют его репостами, создавая эффект массового интереса. На этот раз впервые использовался полноэкранный формат, тогда как раньше «Матрешка» делала ставку исключительно на вертикальные ролики для мобильных устройств.

Содержание ролика изображает президента Санду непоследовательным и неэффективным политиком, высмеивает затянувшийся процесс интеграции Молдовы в ЕС и напоминает о споре с «Газпромом» по поставкам газа в Приднестровье. Также в нем упоминается беглый олигарх Илан Шор, чья политическая партия Victory была снята с выборов 28 сентября. Закадровый текст озвучен на русском языке.

Напомним, что Майя Санду уже давно является мишенью для этой сети ботов. С весны против нее активно распространялись обвинения в коррупции, подавлении оппозиции и фальсификациях. Параллельно «Фонд борьбы с репрессиями», созданный погибшим главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, опубликовал сфабрикованное «расследование», в котором утверждается, будто президент Молдовы зарабатывает на продаже педофилам… украинских детей. Кроме того, через ботов пытались стравить Санду с вице-президентом Еврокомиссии Кайей Каллас, распространяя фейк о том, что Санду якобы намерена занять ее пост.

Эксперты отмечают, что на фоне возможных беспорядков и даже вооруженных столкновений в ходе выборов, использование искусственного интеллекта для создания фейковых видео — лишь «наименее опасный» из инструментов Кремля.