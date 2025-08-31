USD 1.7000
Российские войска попали в окружение
Новость дня
Российские войска попали в окружение

Кремль запустил «Матрешку» против Молдовы… и Азербайджана

война миров
Эльяс Шафиев, собкор
15:02 1772

В последние дни пропагандистская сеть Кремля заметно усилила активность сразу против трех бывших советских республик — Азербайджана, Молдовы и Армении.

Через социальные платформы и специально созданные фейковые медиа на разных языках они ежедневно распространяют «компроматы», поддельные документы и ролики, сгенерированные искусственным интеллектом.

Особое внимание Москва сосредоточила на Молдове, где в скором времени предстоят ключевые парламентские выборы. Здесь Кремль задействует все доступные ресурсы для реванша пророссийских сил. Как сообщает издание The Insider, бот-сеть «Матрешка» распространила в сети X (бывший Twitter) музыкальный клип, высмеивающий президента Майю Санду. Эксперты проанализировали видео при помощи инструмента Hive Moderation, выявляющего использование ИИ в изображениях, аудио и видео. Проверка показала, что ролик был создан на платформе Luma AI, разработанной американской компанией Luma, однако звуковая дорожка, скорее всего, была записана человеком.

По данным Bot Blocker, это уже четвертый случай за два года, когда одно и то же видео выбрасывается в сеть через множество бот-аккаунтов. Обычно применяется одна из двух схем: один бот загружает ролик, а другой оставляет ссылки в комментариях под публикациями крупных СМИ, либо видео выкладывает один аккаунт, а десятки других распространяют его репостами, создавая эффект массового интереса. На этот раз впервые использовался полноэкранный формат, тогда как раньше «Матрешка» делала ставку исключительно на вертикальные ролики для мобильных устройств.

Содержание ролика изображает президента Санду непоследовательным и неэффективным политиком, высмеивает затянувшийся процесс интеграции Молдовы в ЕС и напоминает о споре с «Газпромом» по поставкам газа в Приднестровье. Также в нем упоминается беглый олигарх Илан Шор, чья политическая партия Victory была снята с выборов 28 сентября. Закадровый текст озвучен на русском языке.

Напомним, что Майя Санду уже давно является мишенью для этой сети ботов. С весны против нее активно распространялись обвинения в коррупции, подавлении оппозиции и фальсификациях. Параллельно «Фонд борьбы с репрессиями», созданный погибшим главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, опубликовал сфабрикованное «расследование», в котором утверждается, будто президент Молдовы зарабатывает на продаже педофилам… украинских детей. Кроме того, через ботов пытались стравить Санду с вице-президентом Еврокомиссии Кайей Каллас, распространяя фейк о том, что Санду якобы намерена занять ее пост.

Эксперты отмечают, что на фоне возможных беспорядков и даже вооруженных столкновений в ходе выборов, использование искусственного интеллекта для создания фейковых видео — лишь «наименее опасный» из инструментов Кремля.

Власти Молдовы сообщили об аресте трех мужчин, прошедших подготовку в специальных лагерях на территории Республики Сербской в Боснии и Герцеговине, где их учили организовывать массовые беспорядки, противостоять полиции, управлять дронами, изучать планы правительственных зданий и работать с толпой

События последних дней подтверждают, что угрозы носит не только информационный характер. Власти Молдовы сообщили об аресте трех мужчин, прошедших подготовку в специальных лагерях на территории Республики Сербской в Боснии и Герцеговине, где их учили организовывать массовые беспорядки, противостоять полиции, управлять дронами, изучать планы правительственных зданий и работать с толпой. В организации и финансировании операции подозревают Илана Шора при поддержке ГРУ.

По информации Управления по борьбе с организованной преступностью Республики Молдова, задержанными оказались мужчины в возрасте 27, 36 и 50 лет, прошедшие обучение в 2024 году. Лагеря, по имеющимся данным, были организованы российским Главным разведывательным управлением. Целью подготовки была дестабилизация ситуации во время президентских выборов и референдума, назначенных на осень 2024 года. Все трое ранее имели судимости и уже попадали в поле зрения полиции. Им предъявлены обвинения в подготовке к насильственным действиям и террористической деятельности.

Данная серия арестов стала продолжением октябрьских событий 2024 года, когда по делу о тех же лагерях были задержаны еще четверо человек. Всего обвинения предъявлены семи фигурантам. Власти Республики Сербской категорически отрицают существование подобных тренировочных центров, однако накопленные факты указывают на целенаправленную и системную подготовку Кремля к подрыву государственности Республики Молдова.

