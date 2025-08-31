Президент Индонезии успокоил протестующих: надбавки депутатам отменены

USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Президент Индонезии Прабово Субианто отменил надбавки парламентариям, которые вызвали массовые протесты в стране.

В воскресенье он собрал председателей партий для совместного заявления.

«В ответ на искренние запросы народа я получил информацию от председателей партий, что они приняли решительные меры в отношении членов парламента, начиная с понедельника, 1 сентября 2025 года, против тех депутатов, которые могли сделать недостоверные заявления», – заявил Субианто.

Кроме того, он ввел мораторий на зарубежные командировки парламентариев.

Накануне Субианто отменил свою поездку в Китай «из-за внутренней ситуации в стране».

Уже неделю в Джакарте проходят многотысячные протесты, участники которых требуют улучшения условий труда, повышения зарплат и роспуска парламента. Недовольство вызвало решение властей о выплате ежемесячного жилищного пособия в размере $3 тыс. каждому депутату. Критики считают эту выплату несоразмерной с трудностями, с которыми сталкивается большинство индонезийцев.

Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина, что вызвало рост недовольства в отношении полиции. В ночь на пятницу протестующие подожгли несколько станций метро по всей Джакарте, повредили терминалы платных дорог и оставили антиполицейские надписи на объектах, связанных с властями. В ночь на воскресенье протестующие заняли площадь у главного управления полиции и здания парламента страны.

