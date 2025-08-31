USD 1.7000
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию

наш комментарий
Айдын Керимов, автор haqqin.az
15:21 796

В истории мировой дипломатии часто случается, что всего одна беседа перевешивает годы кропотливых переговоров. Для Швейцарии таким моментом стал 34-минутный телефонный разговор ее президента Карин Келлер-Зуттер с президентом США Дональдом Трампом. Сухие цифры и лекционный тон, который позволила себе лидер Швейцарии, вызвали вспышку раздражения у американского президента. В результате спустя несколько дней Трамп ввел на швейцарский экспорт 39-процентные пошлины.

Ситуация выглядит почти театрально: миролюбивая альпийская страна, веками строившая репутацию нейтрального и стабильного партнера, оказалась жертвой вспыльчивости и нетерпеливого нрава нынешнего главы Белого дома. Но за этой историей скрывается нечто большее, чем дипломатический казус: она вскрыла, насколько хрупка современная экономика, где судьбы целых отраслей зависят порой от интонации и характера конкретного лидера.

Ситуация выглядит почти театрально: миролюбивая альпийская страна, веками строившая репутацию нейтрального и стабильного партнера, оказалась жертвой вспыльчивости и нетерпеливого нрава нынешнего главы Белого дома

Келлер-Зуттер вошла в большую политику как министр финансов, проявив себя во время кризиса банка Credit Suisse в 2023 году. Тогда ее хладнокровие и скорость решений позволили буквально за 48 часов спасти банк и объединить его с другим финансовым гигантом – банком UBS. Эта стремительная операция принесла ей уважение внутри страны и признание за ее пределами. Но, оказавшись на высшей ступени власти, президент столкнулась не с цифрами и таблицами, а с человеческим фактором, в котором строгая логика нередко уступает место эмоциям.

По сведениям швейцарских СМИ, поворотной точкой стала телефонная беседа Трампа с Келлер-Зуттер, состоявшаяся 31 июля 2025 года. Тысячи часов предварительных консультаций, скрупулезная работа экспертов, согласование тарифных формул — все это рассыпалось в одно мгновение. Трамп ждал привычной для него дипломатической игры, в ходе которой собеседник станет подчеркивать его значимость. Но Келлер-Зуттер выбрала другой стиль — сухую лекцию по основам экономики с использованием статистики и ссылок на слова президента США. Для Трампа этот урок прикладной экономики прозвучал как личный вызов.

«Это уже не спор двух стран, это спор двух лидеров», — сказал позже Трамп. И действительно, экономическая драма превратилась в личный конфликт. Швейцария оказалась в ситуации, когда экономическая политика вдруг стала зависеть не от макропоказателей, а от характера человека, сидящего в Овальном кабинете.

Келлер-Зуттер вошла в большую политику как министр финансов, проявив себя во время кризиса банка Credit Suisse в 2023 году. Тогда ее хладнокровие и скорость решений позволили буквально за 48 часов спасти банк и объединить его с другим финансовым гигантом – банком UBS

Последствия для Швейцарии оказались разрушительными. Под угрозой оказался экспорт часов класса люкс, шоколада, кофе, промышленного оборудования. Пошлины ударили и по репутации страны: швейцарский бренд, всегда являвшийся синонимом качества и стабильности, вдруг оказался обесцененным.

Чтобы спасти положение, Берн готов сегодня обсуждать уступки, которые еще недавно считались просто немыслимыми: импорт американского мяса, автомобилей, энергетических технологий, а также масштабные инвестиции в оборонную промышленность США, что обойдется швейцарским налогоплательщикам в сотни миллиардов франков.

На внутренней арене Келлер-Зуттер все чаще называют «президентом, недооценившим человеческий фактор». Ее политический капитал тает, швейцарская пресса язвит: «Слишком много педагогики и слишком мало бокса». И в этом саркастичном замечании угадывается главное: женщина, которая на досуге активно занимается боксом и с неизменным успехом справляется с кризисами в сфере цифр и контрактов, не сумела выдержать поединок на ринге личных амбиций.

Последствия 36-минутной беседы с Трампом оказались разрушительными для Швейцарии

Дональд Трамп, известный как мастер превращения экономики в театр одного актера, то есть в себя, вышел победителем хотя бы в глазах собственных избирателей. А Швейцария, привыкшая строить планы на десятилетия вперед, оказалась в состоянии депрессии и неопределенности. Газеты пишут о «черной пятнице швейцарской экономики», предприниматели предупреждают об уходе инвесторов, а цифра «39 процентов» стала символом экономической уязвимости одной из самых процветающих стран в мире.

История Келлер-Зуттер и Трампа — это история столкновения двух мировоззрений. Рациональная, уверенная в силе аргументов президент Швейцарии против эмоционального и своенравного президента Америки. Всего один телефонный звонок показал: в эпоху глобальной экономики судьбы государств решают не только и не столько формулы и договоры, сколько характеры тех, кто держит трубку и принимает решения.

