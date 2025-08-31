USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Российские войска попали в окружение
Новость дня
Российские войска попали в окружение

Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»

15:26 270

Израиль ликвидировал большую часть лидеров движения хуситов «Ансар Аллах» и пообещал добраться до оставшихся в живых членов руководства движения. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Смертельным ударом ЦАХАЛ уничтожил большую часть правительства хуситов и других высокопоставленных военных... Напоминаю, что целый союз стран мира действовал против них. Но мы делаем то, чего никто не делал до нас, и это только начало ударов по руководству в Сане — мы дойдем до всех», - заявил премьер на открытии заседания правительства Израиля.

Нетаньяху заявил, что «это дни больших достижений, но они также очень сложные». Он сообщил также об операции ШАБАК и ЦАХАЛ, в результате которой «удалось вернуть в Израиль двух наших похищенных, погибших, и похоронить их в Израиле».

Нетаньяху напомнил, что «до сегодняшнего дня мы вернули 207 человек, из них 148 живыми. Мы вернем всех — и живых, и погибших».

Премьер Израиля рассказал и о другой совместной операции ШАБАК и ЦАХАЛ - атаке на пресс-секретаря ХАМАС Абу Убейду: «Мы пока не знаем окончательного результата, я надеюсь, что его больше нет среди нас, но я замечаю, что нет никого, кто бы прояснил этот вопрос со стороны ХАМАС. В ближайшие часы и дни наверняка станет ясно».

«Всего два месяца назад мы подготовили операцию «Голова змеи», которая войдет в историю как операция по устранению существующей угрозы — способом, который ни одна страна не применяла до нас. С тех пор мы систематически действуем по остаткам оси, день за днем, зона за зоной», — заявил премьер Израиля.

Израильская авиация 28 августа атаковала один из военных объектов хуситов, где находились высокопоставленные члены движения, в том числе министр обороны Мухаммед Насер аль-Атефи, считавшийся главной целью удара. Подтверждено, что при атаке погибли глава сформированного хуситами правительства Ахмед Галеб ар-Рахави и как минимум 10 «министров». Преемником погибшего главы правительства стал его первый заместитель Мухаммед Мифтах.

Новости об Азербайджане будут передавать из Еревана
Новости об Азербайджане будут передавать из Еревана
15:50 8
Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
15:26 271
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию наш комментарий
15:21 800
Турция и Израиль: торговля из-под полы
Турция и Израиль: торговля из-под полы горячая тема
14:05 1357
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения, все еще актуально
02:42 5122
Встречи Ильхама Алиева с главами ведущих китайских компаний
Встречи Ильхама Алиева с главами ведущих китайских компаний фото; новость дополнена 14:41
14:41 1716
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности? наш комментарий
00:39 7133
Готовят новый разрушительный удар по Ирану
Готовят новый разрушительный удар по Ирану профессор Хасан Мансур отвечает на вопросы haqqin.az
12:49 2830
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина фото; обновлено 10:05
10:05 8401
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
12:14 2899
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
11:55 3837

ЭТО ВАЖНО

Новости об Азербайджане будут передавать из Еревана
Новости об Азербайджане будут передавать из Еревана
15:50 8
Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
15:26 271
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию наш комментарий
15:21 800
Турция и Израиль: торговля из-под полы
Турция и Израиль: торговля из-под полы горячая тема
14:05 1357
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения, все еще актуально
02:42 5122
Встречи Ильхама Алиева с главами ведущих китайских компаний
Встречи Ильхама Алиева с главами ведущих китайских компаний фото; новость дополнена 14:41
14:41 1716
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности?
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности? наш комментарий
00:39 7133
Готовят новый разрушительный удар по Ирану
Готовят новый разрушительный удар по Ирану профессор Хасан Мансур отвечает на вопросы haqqin.az
12:49 2830
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина
Переговоры Ильхама Алиева и Си Цзиньпина фото; обновлено 10:05
10:05 8401
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
Лидер Китая поддержал вступление Азербайджана в ШОС
12:14 2899
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
Ответ Генштаба ВСУ на отчет Герасимова
11:55 3837
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться