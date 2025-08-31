Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»

«Смертельным ударом ЦАХАЛ уничтожил большую часть правительства хуситов и других высокопоставленных военных... Напоминаю, что целый союз стран мира действовал против них. Но мы делаем то, чего никто не делал до нас, и это только начало ударов по руководству в Сане — мы дойдем до всех», - заявил премьер на открытии заседания правительства Израиля.

Израиль ликвидировал большую часть лидеров движения хуситов «Ансар Аллах» и пообещал добраться до оставшихся в живых членов руководства движения. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху заявил, что «это дни больших достижений, но они также очень сложные». Он сообщил также об операции ШАБАК и ЦАХАЛ, в результате которой «удалось вернуть в Израиль двух наших похищенных, погибших, и похоронить их в Израиле».

Нетаньяху напомнил, что «до сегодняшнего дня мы вернули 207 человек, из них 148 живыми. Мы вернем всех — и живых, и погибших».

Премьер Израиля рассказал и о другой совместной операции ШАБАК и ЦАХАЛ - атаке на пресс-секретаря ХАМАС Абу Убейду: «Мы пока не знаем окончательного результата, я надеюсь, что его больше нет среди нас, но я замечаю, что нет никого, кто бы прояснил этот вопрос со стороны ХАМАС. В ближайшие часы и дни наверняка станет ясно».

«Всего два месяца назад мы подготовили операцию «Голова змеи», которая войдет в историю как операция по устранению существующей угрозы — способом, который ни одна страна не применяла до нас. С тех пор мы систематически действуем по остаткам оси, день за днем, зона за зоной», — заявил премьер Израиля.

Израильская авиация 28 августа атаковала один из военных объектов хуситов, где находились высокопоставленные члены движения, в том числе министр обороны Мухаммед Насер аль-Атефи, считавшийся главной целью удара. Подтверждено, что при атаке погибли глава сформированного хуситами правительства Ахмед Галеб ар-Рахави и как минимум 10 «министров». Преемником погибшего главы правительства стал его первый заместитель Мухаммед Мифтах.