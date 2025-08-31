«Держим порох сухим»: в Беларуси стартовали учения ОДКБ

Более двух тысяч военнослужащих примут участие в учениях ОДКБ в Беларуси, заявил в воскресенье начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко.

«Учения достаточно масштабны и объемны, в них участвуют более 2 тысяч военнослужащих и 450 единиц техники, в том числе девять боевых самолетов и вертолетов, свыше 70 разнотипных БПЛА», – цитирует Муравейко агентство БелТА.

Он подчеркнул, что маневры проходят на фоне нестабильной военно-политической обстановки. «Нам необходимо в этих условиях держать порох сухим. Именно поэтому мы уделяем огромное внимание подготовке органов управления и штабов, войск, системы коллективной безопасности», – добавил он.

Совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2025», а также специальные маневры «Поиск-2025» и «Эшелон-2025» начались в воскресенье в Беларуси. Они проходят на полигонах «Лосвидо» и «Лепельский» в Витебской области и продлятся до 6 сентября.