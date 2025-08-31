USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Российские войска попали в окружение
Новость дня
Российские войска попали в окружение

Швейцария отказалась переносить производство золота в Америку

16:01 1099

Швейцарские производители золота не планируют открывать новые заводы в Соединенных Штатах, несмотря на давление администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Как говорится в публикации, бывший швейцарский дипломат Томас Борер выступил с предложением перенести часть мощностей по переработке золота в США, чтобы снизить напряженность в торговых отношениях. Штаты недовольны тем, что Берн в последние месяцы резко нарастил поставки золота, что стало одной из причин введения Вашингтоном 39-процентных пошлин на почти все швейцарские товары, отмечается в материале.

Политики и бизнесмены в Швейцарии предлагали «затруднить или даже ограничить экспорт золота». Также обсуждался вариант дополнительного налога на вывоз драгметаллов. Отрасль, однако, отвергла эти инициативы, объяснив, что они «нанесут серьезный ущерб индустрии».

Теперь, согласно информации газеты, ассоциация производителей и торговцев драгоценных металлов также отвергает предложенные Борером планы переноса. Как считают в объединении, идея переноса предприятий «имеет мало смысла», поскольку в мире уже существует переизбыток перерабатывающих мощностей. Помимо этого, компании напоминают: маркировка Swiss made на золоте — важнейший знак качества. Он может пострадать при переносе производств за границу.

Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию наш комментарий
15:21 3556
Путин на встрече с Пашиняном: «Накопилось много вопросов...»
Путин на встрече с Пашиняном: «Накопилось много вопросов...» обновлено 17:40
17:40 1949
Америка предупреждает Россию
Америка предупреждает Россию
17:12 2332
273 человека переплыли Куру. Это рекорд!
273 человека переплыли Куру. Это рекорд! А вместе с ними Фарид Гаибов и Заур Алиев; фото
17:03 1511
Кремль запустил «Матрешку» против Молдовы… и Азербайджана
Кремль запустил «Матрешку» против Молдовы… и Азербайджана война миров
15:02 5504
Посол Британии: «Приехал и увидел Лачин...»
Посол Британии: «Приехал и увидел Лачин...»
16:30 1459
Алиев побеседовал с Лукашенко и Шарифом
Алиев побеседовал с Лукашенко и Шарифом фото
16:10 2633
Новости об Азербайджане будут передавать из Еревана
Новости об Азербайджане будут передавать из Еревана
15:50 2879
Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
15:26 1004
Турция и Израиль: торговля из-под полы
Турция и Израиль: торговля из-под полы горячая тема
14:05 2382
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения, все еще актуально
02:42 5452

ЭТО ВАЖНО

Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию наш комментарий
15:21 3556
Путин на встрече с Пашиняном: «Накопилось много вопросов...»
Путин на встрече с Пашиняном: «Накопилось много вопросов...» обновлено 17:40
17:40 1949
Америка предупреждает Россию
Америка предупреждает Россию
17:12 2332
273 человека переплыли Куру. Это рекорд!
273 человека переплыли Куру. Это рекорд! А вместе с ними Фарид Гаибов и Заур Алиев; фото
17:03 1511
Кремль запустил «Матрешку» против Молдовы… и Азербайджана
Кремль запустил «Матрешку» против Молдовы… и Азербайджана война миров
15:02 5504
Посол Британии: «Приехал и увидел Лачин...»
Посол Британии: «Приехал и увидел Лачин...»
16:30 1459
Алиев побеседовал с Лукашенко и Шарифом
Алиев побеседовал с Лукашенко и Шарифом фото
16:10 2633
Новости об Азербайджане будут передавать из Еревана
Новости об Азербайджане будут передавать из Еревана
15:50 2879
Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
15:26 1004
Турция и Израиль: торговля из-под полы
Турция и Израиль: торговля из-под полы горячая тема
14:05 2382
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения, все еще актуально
02:42 5452
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться