Швейцария отказалась переносить производство золота в Америку

Швейцарские производители золота не планируют открывать новые заводы в Соединенных Штатах, несмотря на давление администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Как говорится в публикации, бывший швейцарский дипломат Томас Борер выступил с предложением перенести часть мощностей по переработке золота в США, чтобы снизить напряженность в торговых отношениях. Штаты недовольны тем, что Берн в последние месяцы резко нарастил поставки золота, что стало одной из причин введения Вашингтоном 39-процентных пошлин на почти все швейцарские товары, отмечается в материале.

Политики и бизнесмены в Швейцарии предлагали «затруднить или даже ограничить экспорт золота». Также обсуждался вариант дополнительного налога на вывоз драгметаллов. Отрасль, однако, отвергла эти инициативы, объяснив, что они «нанесут серьезный ущерб индустрии».

Теперь, согласно информации газеты, ассоциация производителей и торговцев драгоценных металлов также отвергает предложенные Борером планы переноса. Как считают в объединении, идея переноса предприятий «имеет мало смысла», поскольку в мире уже существует переизбыток перерабатывающих мощностей. Помимо этого, компании напоминают: маркировка Swiss made на золоте — важнейший знак качества. Он может пострадать при переносе производств за границу.