Посол Британии: «Приехал и увидел Лачин...»

16:30 1460

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд совершил поездку в Лачин. Об этом дипломат написал на своей странице в соцсети X.

«…Приехал и увидел Лачин. На рынке местных предпринимателей познакомился с вкусными дарами Лачина. Благодарю вас за гостеприимство», - говорится в публикации британского посла.

Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию наш комментарий
15:21 3561
Путин на встрече с Пашиняном: «Накопилось много вопросов...»
Путин на встрече с Пашиняном: «Накопилось много вопросов...» обновлено 17:40
17:40 1954
Америка предупреждает Россию
Америка предупреждает Россию
17:12 2340
273 человека переплыли Куру. Это рекорд!
273 человека переплыли Куру. Это рекорд! А вместе с ними Фарид Гаибов и Заур Алиев; фото
17:03 1514
Кремль запустил «Матрешку» против Молдовы… и Азербайджана
Кремль запустил «Матрешку» против Молдовы… и Азербайджана война миров
15:02 5512
Посол Британии: «Приехал и увидел Лачин...»
Посол Британии: «Приехал и увидел Лачин...»
16:30 1461
Алиев побеседовал с Лукашенко и Шарифом
Алиев побеседовал с Лукашенко и Шарифом фото
16:10 2639
Новости об Азербайджане будут передавать из Еревана
Новости об Азербайджане будут передавать из Еревана
15:50 2883
Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
15:26 1005
Турция и Израиль: торговля из-под полы
Турция и Израиль: торговля из-под полы горячая тема
14:05 2384
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения, все еще актуально
02:42 5453

