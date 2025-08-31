Посол Британии: «Приехал и увидел Лачин...»

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд совершил поездку в Лачин. Об этом дипломат написал на своей странице в соцсети X.
«…Приехал и увидел Лачин. На рынке местных предпринимателей познакомился с вкусными дарами Лачина. Благодарю вас за гостеприимство», - говорится в публикации британского посла.
Gəlib Laçını da gördum.— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) August 31, 2025
Yerli sahibkar bazarında Laçının dadlı nemətləri ilə tanış oldum. Qonaqpərvərliyiniz üçün minnətdaram ❤️ pic.twitter.com/vjWBDIKMN7