Алиев и Пашинян пообщались на полях саммита ШОС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества пообщались с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и его супругой Анной Акопян.
Позже к беседе присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с первой леди Эмине Эрдоган.
В то же время помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев пока не успели пообщаться лично. «Пока, по-моему, нет, но члены российской делегации активно общались с коллегами из Азербайджана», - сказал Ушаков.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Международный конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян» в Тяньцзине, где состоится торжественный прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей, приехавших на саммит Шанхайской организации сотрудничества.
Главу азербайджанского государства и первую леди приветствовали председатель КНР Си Цзиньпин с супругой.
Лидеры стран, принимающие участие в саммите ШОС, сделали совместное фото.