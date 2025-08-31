Алиев и Пашинян пообщались на полях саммита ШОС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества пообщались с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и его супругой Анной Акопян.

Позже к беседе присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с первой леди Эмине Эрдоган.

В то же время помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев пока не успели пообщаться лично. «Пока, по-моему, нет, но члены российской делегации активно общались с коллегами из Азербайджана», - сказал Ушаков.