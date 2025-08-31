USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Российские войска попали в окружение
Российские войска попали в окружение

Алиев и Пашинян пообщались на полях саммита ШОС

обновлено 18:00
18:00

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества пообщались с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и его супругой Анной Акопян.

Позже к беседе присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с первой леди Эмине Эрдоган.

В то же время помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев пока не успели пообщаться лично. «Пока, по-моему, нет, но члены российской делегации активно общались с коллегами из Азербайджана», - сказал Ушаков.

16:46

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Международный конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян» в Тяньцзине, где состоится торжественный прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей, приехавших на саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Главу азербайджанского государства и первую леди приветствовали председатель КНР Си Цзиньпин с супругой.

Лидеры стран, принимающие участие в саммите ШОС, сделали совместное фото.

Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию наш комментарий
15:21
Путин на встрече с Пашиняном: «Накопилось много вопросов...»
Путин на встрече с Пашиняном: «Накопилось много вопросов...» обновлено 17:40
17:40
Америка предупреждает Россию
Америка предупреждает Россию
17:12
273 человека переплыли Куру. Это рекорд!
273 человека переплыли Куру. Это рекорд! А вместе с ними Фарид Гаибов и Заур Алиев; фото
17:03
Кремль запустил «Матрешку» против Молдовы… и Азербайджана
Кремль запустил «Матрешку» против Молдовы… и Азербайджана война миров
15:02
Посол Британии: «Приехал и увидел Лачин...»
Посол Британии: «Приехал и увидел Лачин...»
16:30
Алиев побеседовал с Лукашенко и Шарифом
Алиев побеседовал с Лукашенко и Шарифом фото
16:10
Новости об Азербайджане будут передавать из Еревана
Новости об Азербайджане будут передавать из Еревана
15:50
Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
15:26
Турция и Израиль: торговля из-под полы
Турция и Израиль: торговля из-под полы горячая тема
14:05
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения, все еще актуально
02:42

