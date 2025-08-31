USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Российские войска попали в окружение
Новость дня
Российские войска попали в окружение

Британцы и норвежцы будут вместе охотиться на подлодки

16:59 342

Власти Норвегии приняли решение приобрести у Великобритании фрегаты для противолодочной борьбы — крупнейшую оборонную инвестицию в истории страны.

Речь идет о британских фрегатах типа 26, предназначенных для противолодочной борьбы. Стоимость сделки составит 10 млрд фунтов стерлингов (более 11,5 млрд евро).

«Норвегия и Великобритания – близкие союзники, имеющие общие интересы и прочные двусторонние связи. Я уверен, что стратегическое партнерство с Великобританией по закупке, разработке и эксплуатации фрегатов является правильным решением», – сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

В британском правительстве подчеркнули, что соглашение поддержит около 4 тыс. рабочих мест в цепочке поставок Великобритании до 2030-х годов, включая более 2 тыс. на верфях BAE Systems в Глазго. Программа также окажет поддержку 432 компаниям по всей стране, из которых 222 – малые и средние предприятия.

Ключевое оборонное соглашение в истории Норвегии предполагает совместное использование флота из 13 противолодочных фрегатов – восьми британских и как минимум пяти норвежских – что значительно укрепит северный фланг НАТО в Северной Европе.

По словам министра обороны Норвегии Торе Сандвика, наличие идентичных с Великобританией кораблей уменьшит расходы и упростит совместное техническое обслуживание.

Отмечается, что норвежские фрегаты будут оснащены противолодочными вертолетами.

Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию наш комментарий
15:21 3565
Путин на встрече с Пашиняном: «Накопилось много вопросов...»
Путин на встрече с Пашиняном: «Накопилось много вопросов...» обновлено 17:40
17:40 1960
Америка предупреждает Россию
Америка предупреждает Россию
17:12 2347
273 человека переплыли Куру. Это рекорд!
273 человека переплыли Куру. Это рекорд! А вместе с ними Фарид Гаибов и Заур Алиев; фото
17:03 1518
Кремль запустил «Матрешку» против Молдовы… и Азербайджана
Кремль запустил «Матрешку» против Молдовы… и Азербайджана война миров
15:02 5515
Посол Британии: «Приехал и увидел Лачин...»
Посол Британии: «Приехал и увидел Лачин...»
16:30 1461
Алиев побеседовал с Лукашенко и Шарифом
Алиев побеседовал с Лукашенко и Шарифом фото
16:10 2639
Новости об Азербайджане будут передавать из Еревана
Новости об Азербайджане будут передавать из Еревана
15:50 2889
Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
15:26 1006
Турция и Израиль: торговля из-под полы
Турция и Израиль: торговля из-под полы горячая тема
14:05 2384
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения, все еще актуально
02:42 5453

ЭТО ВАЖНО

Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию наш комментарий
15:21 3565
Путин на встрече с Пашиняном: «Накопилось много вопросов...»
Путин на встрече с Пашиняном: «Накопилось много вопросов...» обновлено 17:40
17:40 1960
Америка предупреждает Россию
Америка предупреждает Россию
17:12 2347
273 человека переплыли Куру. Это рекорд!
273 человека переплыли Куру. Это рекорд! А вместе с ними Фарид Гаибов и Заур Алиев; фото
17:03 1518
Кремль запустил «Матрешку» против Молдовы… и Азербайджана
Кремль запустил «Матрешку» против Молдовы… и Азербайджана война миров
15:02 5515
Посол Британии: «Приехал и увидел Лачин...»
Посол Британии: «Приехал и увидел Лачин...»
16:30 1461
Алиев побеседовал с Лукашенко и Шарифом
Алиев побеседовал с Лукашенко и Шарифом фото
16:10 2639
Новости об Азербайджане будут передавать из Еревана
Новости об Азербайджане будут передавать из Еревана
15:50 2889
Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
15:26 1006
Турция и Израиль: торговля из-под полы
Турция и Израиль: торговля из-под полы горячая тема
14:05 2384
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения, все еще актуально
02:42 5453
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться