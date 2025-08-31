Британцы и норвежцы будут вместе охотиться на подлодки

Власти Норвегии приняли решение приобрести у Великобритании фрегаты для противолодочной борьбы — крупнейшую оборонную инвестицию в истории страны.

Речь идет о британских фрегатах типа 26, предназначенных для противолодочной борьбы. Стоимость сделки составит 10 млрд фунтов стерлингов (более 11,5 млрд евро).

«Норвегия и Великобритания – близкие союзники, имеющие общие интересы и прочные двусторонние связи. Я уверен, что стратегическое партнерство с Великобританией по закупке, разработке и эксплуатации фрегатов является правильным решением», – сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

В британском правительстве подчеркнули, что соглашение поддержит около 4 тыс. рабочих мест в цепочке поставок Великобритании до 2030-х годов, включая более 2 тыс. на верфях BAE Systems в Глазго. Программа также окажет поддержку 432 компаниям по всей стране, из которых 222 – малые и средние предприятия.

Ключевое оборонное соглашение в истории Норвегии предполагает совместное использование флота из 13 противолодочных фрегатов – восьми британских и как минимум пяти норвежских – что значительно укрепит северный фланг НАТО в Северной Европе.

По словам министра обороны Норвегии Торе Сандвика, наличие идентичных с Великобританией кораблей уменьшит расходы и упростит совместное техническое обслуживание.

Отмечается, что норвежские фрегаты будут оснащены противолодочными вертолетами.