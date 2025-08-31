USD 1.7000
Российские войска попали в окружение
Новость дня
Российские войска попали в окружение

273 человека переплыли Куру. Это рекорд!

А вместе с ними Фарид Гаибов и Заур Алиев; фото
Эльмир Алиев, Мингячевир
17:03 1519

Сегодня в Мингячевире прошел четвертый по счету ежегодный массовый заплыв на открытой воде под названием «Переплывем Куру?».

Мероприятие было организовано Министерством молодежи и спорта, Операционной компанией Baku City Circuit и Федерацией плавания Азербайджана.

В заплыве принимали участие как профессионалы, так и любители. Среди участников были министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, глава отдела спорта Министерства Эльнур Мамедов, президент Федерации плавания, председатель Государственного агентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев, вице-президент Федерации Халиг Илдырымзаде.

Участники плыли от одного берега Куры до другого. К финишу приплыло рекордное количество спортсменов - 273. А всего было 288 пловцов.

Победители и призеры в различных возрастных категориях награждались дипломами и медалями.

1-е места заняли: 

Девушки. 12-17 лет. Анастасия Гнусина

Юноши. 12-17 лет. Сулейман Исмаилзаде

Женщины. 18-23 года. Лейла Абдулазизова

Мужчины. 18-23 года. Турал Атакишиев

Женщины. 24-35 лет. Тубу Абдулзаде

Мужчины. 24-35 лет. Джафар Мамедов

Женщины. 36-55 лет. Елена Дубенцова

Мужчины. 36-55 лет. Сердар Иман

Женщины. 56-70 лет. Алена Тумченко

Мужчины. 56-70 лет. Петр Кувшинов

Мужчины. Свыше 70 лет. Вагиф Насибов

Интересно, что награждали лучших все те, кто принимал участие в заплыве - Фарид Гаибов, Заур Алиев, Эльнур Мамедов и Халиг Илдырымзаде.

«В четвертый раз организуем заплыв через Куру, - говорит после церемонии награждения министр Фарид Гаибов. - С каждым годом все больше участников, что не может не радовать. Сегодня 273 участника приплыли к финишу - это наш рекорд. Приятно и то, что только четыре пловца после начала заплыва решили вернуться к стартовой черте. В предыдущие годы таких участников было больше. Сегодня с нами плыл и президент Федерации плавания Заур Алиев. 

Уже скоро Мингячевир будет среди городов, которые примут Игры СНГ. Ремонтные работы завершаются. Отсюда отправляемся в Гянджу, где начнется обратный отсчет к старту Игр. Вступаем в решающую подготовительную стадию».

