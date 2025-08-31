273 человека переплыли Куру. Это рекорд!

Сегодня в Мингячевире прошел четвертый по счету ежегодный массовый заплыв на открытой воде под названием «Переплывем Куру?».

Мероприятие было организовано Министерством молодежи и спорта, Операционной компанией Baku City Circuit и Федерацией плавания Азербайджана. В заплыве принимали участие как профессионалы, так и любители. Среди участников были министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, глава отдела спорта Министерства Эльнур Мамедов, президент Федерации плавания, председатель Государственного агентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев, вице-президент Федерации Халиг Илдырымзаде.

Участники плыли от одного берега Куры до другого. К финишу приплыло рекордное количество спортсменов - 273. А всего было 288 пловцов. Победители и призеры в различных возрастных категориях награждались дипломами и медалями. 1-е места заняли: Девушки. 12-17 лет. Анастасия Гнусина Юноши. 12-17 лет. Сулейман Исмаилзаде Женщины. 18-23 года. Лейла Абдулазизова Мужчины. 18-23 года. Турал Атакишиев Женщины. 24-35 лет. Тубу Абдулзаде Мужчины. 24-35 лет. Джафар Мамедов Женщины. 36-55 лет. Елена Дубенцова Мужчины. 36-55 лет. Сердар Иман Женщины. 56-70 лет. Алена Тумченко Мужчины. 56-70 лет. Петр Кувшинов Мужчины. Свыше 70 лет. Вагиф Насибов Интересно, что награждали лучших все те, кто принимал участие в заплыве - Фарид Гаибов, Заур Алиев, Эльнур Мамедов и Халиг Илдырымзаде.