Россия не пустила МАГАТЭ к дамбе ЗАЭС

Российская сторона отказала специалистам МАГАТЭ в доступе к недавно возведенной дамбе на канале одного из прудов-охладителей Запорожской АЭС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очередной отчет агентства.

«Команда МАГАТЭ, базирующаяся на площадке ЗАЭС – крупнейшей атомной электростанции в Европе, продолжает запрашивать доступ к недавно построенной дамбе, но ей пока не позволили это из-за проблем безопасности», – говорится в документе.

Конструкция предназначена для изоляции канала от водоема-охладителя станции и позволяет удерживать уровень воды на отметке около 14 метров — этого достаточно для функционирования системы охлаждения реакторов.

«Наш доступ к этой дамбе является важным для оценки ситуации с охлаждающей водой, что является чрезвычайно важным, учитывая нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС», – отметил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Также сообщается, что в ходе планового осмотра специалистов не пустили в западную часть машинного зала одного из реакторов станции.