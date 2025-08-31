USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Российские войска попали в окружение
Новость дня
Российские войска попали в окружение

Россия не пустила МАГАТЭ к дамбе ЗАЭС

17:19 541

Российская сторона отказала специалистам МАГАТЭ в доступе к недавно возведенной дамбе на канале одного из прудов-охладителей Запорожской АЭС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очередной отчет агентства.

«Команда МАГАТЭ, базирующаяся на площадке ЗАЭС – крупнейшей атомной электростанции в Европе, продолжает запрашивать доступ к недавно построенной дамбе, но ей пока не позволили это из-за проблем безопасности», – говорится в документе.

Конструкция предназначена для изоляции канала от водоема-охладителя станции и позволяет удерживать уровень воды на отметке около 14 метров — этого достаточно для функционирования системы охлаждения реакторов.

«Наш доступ к этой дамбе является важным для оценки ситуации с охлаждающей водой, что является чрезвычайно важным, учитывая нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС», – отметил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Также сообщается, что в ходе планового осмотра специалистов не пустили в западную часть машинного зала одного из реакторов станции.

Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию наш комментарий
15:21 3572
Путин на встрече с Пашиняном: «Накопилось много вопросов...»
Путин на встрече с Пашиняном: «Накопилось много вопросов...» обновлено 17:40
17:40 1967
Америка предупреждает Россию
Америка предупреждает Россию
17:12 2353
273 человека переплыли Куру. Это рекорд!
273 человека переплыли Куру. Это рекорд! А вместе с ними Фарид Гаибов и Заур Алиев; фото
17:03 1523
Кремль запустил «Матрешку» против Молдовы… и Азербайджана
Кремль запустил «Матрешку» против Молдовы… и Азербайджана война миров
15:02 5519
Посол Британии: «Приехал и увидел Лачин...»
Посол Британии: «Приехал и увидел Лачин...»
16:30 1462
Алиев побеседовал с Лукашенко и Шарифом
Алиев побеседовал с Лукашенко и Шарифом фото
16:10 2645
Новости об Азербайджане будут передавать из Еревана
Новости об Азербайджане будут передавать из Еревана
15:50 2891
Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
15:26 1006
Турция и Израиль: торговля из-под полы
Турция и Израиль: торговля из-под полы горячая тема
14:05 2387
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения, все еще актуально
02:42 5453

ЭТО ВАЖНО

Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию наш комментарий
15:21 3572
Путин на встрече с Пашиняном: «Накопилось много вопросов...»
Путин на встрече с Пашиняном: «Накопилось много вопросов...» обновлено 17:40
17:40 1967
Америка предупреждает Россию
Америка предупреждает Россию
17:12 2353
273 человека переплыли Куру. Это рекорд!
273 человека переплыли Куру. Это рекорд! А вместе с ними Фарид Гаибов и Заур Алиев; фото
17:03 1523
Кремль запустил «Матрешку» против Молдовы… и Азербайджана
Кремль запустил «Матрешку» против Молдовы… и Азербайджана война миров
15:02 5519
Посол Британии: «Приехал и увидел Лачин...»
Посол Британии: «Приехал и увидел Лачин...»
16:30 1462
Алиев побеседовал с Лукашенко и Шарифом
Алиев побеседовал с Лукашенко и Шарифом фото
16:10 2645
Новости об Азербайджане будут передавать из Еревана
Новости об Азербайджане будут передавать из Еревана
15:50 2891
Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
Нетаньяху заявил о ликвидации верхушки хуситов: «Дойдем до всех»
15:26 1006
Турция и Израиль: торговля из-под полы
Турция и Израиль: торговля из-под полы горячая тема
14:05 2387
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов
Детали спецоперации Израиля: как уничтожались руководители хуситов наше поле зрения, все еще актуально
02:42 5453
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться