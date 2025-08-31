Путин на встрече с Пашиняном: «Накопилось много вопросов...»

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что «рад» возможности переговорить с ним, так как «накопилось много вопросов» для обсуждения как двустороннего характера, так и регионального.

«Очень рад вас видеть и иметь возможность переговорить на полях сегодняшнего и завтрашнего мероприятия. Давно не виделись, накопилось много вопросов всяких: двусторонних, региональных, международных. Надеюсь, наша сегодняшняя встреча с вами... будет полезной и содержательной. Рад вас видеть», - сказал Путин в начале встречи.

Никол Пашинян, со своей стороны, заявил, что рад партнерству и диалогу, которые существуют между Россией и Арменией, и назвал страны братскими.

«У нас всегда очень насыщенная повестка. Я уверен, сегодняшняя тоже, это очевидно. Очень рад тому партнерству и диалогу, которые между нами сложились... Наш личный диалог и, конечно же, очень активный диалог между нашими братскими странами», - сказал Пашинян на встрече.