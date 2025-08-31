USD 1.7000
Российские войска попали в окружение
Российские войска попали в окружение

Украинская армия творит чудеса: русские отступают

18:30 4218

За последние дни Силы обороны Украины провели успешную контратаку под Купянском, сняв угрозу окружения этого ключевого узла обороны. Об этом в своем блоге рассказал украинский военный эксперт Ян Матвеев.

По его словам, «за одну неделю Купянск пережил ситуацию, когда оказался под угрозой окружения, и практически сразу сумел выйти из нее».

Эксперт заявил, что на протяжении месяца российские войска удерживали позиции возле населенного пункта Радьковка и пытались продвинуться в районе села Мирное. 23–24 августа российская пехота прорвалась к югу и дошла до села Соболевка, продвинувшись в глубину примерно на три километра.

Это, отметил Матвеев, создало угрозу трассе Р-07, по которой Купянск снабжается из Харькова: «На фоне этих событий появились сообщения о катастрофическом положении украинского гарнизона и даже о возможной сдаче города. Панические настроения усиливались слухами о боях в северных кварталах. Российские подразделения действительно проникали в город, но это были небольшие группы. Им удалось лишь временно инфильтрировать отдельные улицы, закрепиться они не смогли. Украинские силы сорвали их планы».

Несмотря на это, говорит эксперт, в информационном поле активно обсуждалась вероятность падения Купянска: «Но к концу недели украинские войска перехватили инициативу. ВСУ провели контратаку, освободили Мирное, вытеснили российские силы от Соболевки и восстановили контроль над северной частью города».

Эксперт подчеркивает, что ситуация в этом районе остается подвижной: «Я думаю, российские атаки там продолжатся. Но, как и раньше, мы видим четкую и грамотную реакцию на угрозу со стороны украинцев. Они берегут силы, чтобы в критический момент точечно их применить и улучшить свое положение».

По его словам, сейчас оборона Купянска стала более устойчивой, хотя угроза все еще существует. Попытка окружить город завершилась неудачей для российской армии, а украинские силы вновь показали способность эффективно и быстро реагировать на критические угрозы.

Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России
Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России
20:35 449
Операция украинской разведки в Крыму
Операция украинской разведки в Крыму видео
20:18 1019
Уставший, но дикий Нью-Йорк
Уставший, но дикий Нью-Йорк воскресное чтение
13:41 2450
Армения и Пакистан решили установить дипотношения
Армения и Пакистан решили установить дипотношения
19:14 1454
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
18:30 4219
Встреча Алиева с Путиным: надежда умирает последней
Встреча Алиева с Путиным: надежда умирает последней фото; обновлено 18:53
18:53 8206
Пашинян: «Россия и Армения — братские страны»
Пашинян: «Россия и Армения — братские страны» обновлено 18:48
18:48 4243
Готовят новый разрушительный удар по Ирану
Готовят новый разрушительный удар по Ирану профессор Хасан Мансур отвечает на вопросы haqqin.az
12:49 4131
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию наш комментарий
15:21 5097
Америка предупреждает Россию
Америка предупреждает Россию
17:12 4249
273 человека переплыли Куру. Это рекорд!
273 человека переплыли Куру. Это рекорд! А вместе с ними Фарид Гаибов и Заур Алиев; фото
17:03 2890

