Украинская армия творит чудеса: русские отступают

По его словам, «за одну неделю Купянск пережил ситуацию, когда оказался под угрозой окружения, и практически сразу сумел выйти из нее».

За последние дни Силы обороны Украины провели успешную контратаку под Купянском, сняв угрозу окружения этого ключевого узла обороны. Об этом в своем блоге рассказал украинский военный эксперт Ян Матвеев.

Эксперт заявил, что на протяжении месяца российские войска удерживали позиции возле населенного пункта Радьковка и пытались продвинуться в районе села Мирное. 23–24 августа российская пехота прорвалась к югу и дошла до села Соболевка, продвинувшись в глубину примерно на три километра.

Это, отметил Матвеев, создало угрозу трассе Р-07, по которой Купянск снабжается из Харькова: «На фоне этих событий появились сообщения о катастрофическом положении украинского гарнизона и даже о возможной сдаче города. Панические настроения усиливались слухами о боях в северных кварталах. Российские подразделения действительно проникали в город, но это были небольшие группы. Им удалось лишь временно инфильтрировать отдельные улицы, закрепиться они не смогли. Украинские силы сорвали их планы».

Несмотря на это, говорит эксперт, в информационном поле активно обсуждалась вероятность падения Купянска: «Но к концу недели украинские войска перехватили инициативу. ВСУ провели контратаку, освободили Мирное, вытеснили российские силы от Соболевки и восстановили контроль над северной частью города».

Эксперт подчеркивает, что ситуация в этом районе остается подвижной: «Я думаю, российские атаки там продолжатся. Но, как и раньше, мы видим четкую и грамотную реакцию на угрозу со стороны украинцев. Они берегут силы, чтобы в критический момент точечно их применить и улучшить свое положение».

По его словам, сейчас оборона Купянска стала более устойчивой, хотя угроза все еще существует. Попытка окружить город завершилась неудачей для российской армии, а украинские силы вновь показали способность эффективно и быстро реагировать на критические угрозы.