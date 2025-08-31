Маск прогнозирует скорую «смерть» Европы

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в соцсети Х предупредил Европу о демографической угрозе.

«Если уровень рождаемости хотя бы не вернется к уровню воспроизводства населения, Европа вымрет», — написал Маск.

В доказательство своих слов он привел статистику Шотландии, где смертей на 34% больше, чем рождений.

Ранее газета Financial Times сообщала, что в 12 странах Евросоюза отмечается сверхнизкая рождаемость из-за войны в Украине. По данным издания, в частности, подобная проблема наблюдается в Германии. Показатели Эстонии, Австрии, Испании, Греции и Италии также опустились ниже установленного порога. В FT подчеркнули, что европейцы отказываются от рождения детей из-за инфляции, страха потерять работу и беспокойства из-за российско-украинской войны.