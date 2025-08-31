USD 1.7000
Российские войска попали в окружение
Новость дня
Российские войска попали в окружение

Маск прогнозирует скорую «смерть» Европы

18:39 1027

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в соцсети Х предупредил Европу о демографической угрозе.

«Если уровень рождаемости хотя бы не вернется к уровню воспроизводства населения, Европа вымрет», — написал Маск.

В доказательство своих слов он привел статистику Шотландии, где смертей на 34% больше, чем рождений. 

Ранее газета Financial Times сообщала, что в 12 странах Евросоюза отмечается сверхнизкая рождаемость из-за войны в Украине. По данным издания, в частности, подобная проблема наблюдается в Германии. Показатели Эстонии, Австрии, Испании, Греции и Италии также опустились ниже установленного порога. В FT подчеркнули, что европейцы отказываются от рождения детей из-за инфляции, страха потерять работу и беспокойства из-за российско-украинской войны.

Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России
Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России
20:35 454
Операция украинской разведки в Крыму
Операция украинской разведки в Крыму видео
20:18 1023
Уставший, но дикий Нью-Йорк
Уставший, но дикий Нью-Йорк воскресное чтение
13:41 2450
Армения и Пакистан решили установить дипотношения
Армения и Пакистан решили установить дипотношения
19:14 1454
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
18:30 4221
Встреча Алиева с Путиным: надежда умирает последней
Встреча Алиева с Путиным: надежда умирает последней фото; обновлено 18:53
18:53 8208
Пашинян: «Россия и Армения — братские страны»
Пашинян: «Россия и Армения — братские страны» обновлено 18:48
18:48 4245
Готовят новый разрушительный удар по Ирану
Готовят новый разрушительный удар по Ирану профессор Хасан Мансур отвечает на вопросы haqqin.az
12:49 4131
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию наш комментарий
15:21 5097
Америка предупреждает Россию
Америка предупреждает Россию
17:12 4250
273 человека переплыли Куру. Это рекорд!
273 человека переплыли Куру. Это рекорд! А вместе с ними Фарид Гаибов и Заур Алиев; фото
17:03 2891

