Украинцы за прекращение огня, но при одном условии

Семьдесят пять процентов украинцев считают, что Украина может согласиться на прекращение огня, только если ей предоставят гарантии безопасности. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного в конце августа.

На вопрос: «Должна ли Украина согласиться на прекращение огня?» 75% ответили: «Да, но только при условии предоставления Украине гарантий безопасности от США и стран Европы». 19% — «Не должна соглашаться ни при каких условиях», еще 3% считают, что Украина должна согласиться на прекращение огня без каких-либо условий, 3% затруднились ответить.

Ключевыми гарантиями опрошенные назвали финансирование армии и поставки оружия (52%), обязательства от союзников принять участие в боевых действиях в случае нового нападения (48%) и патрулирование воздушного и морского пространства международными силами (44%). 39% считают важным заключение многостороннего договора с международными партнерами, 35% — размещение иностранных военных на территории Украины.

Лишь 12% считают важным подписание договора с Россией. 59% респондентов поддерживают прекращение боевых действий и поиск компромисса, 20% — продолжение войны до возвращения Донбасса и Крыма, 13% — по фактической границе на 23 февраля 2022 года.

В том, что касается поиска компромисса, 62% считают, что в этом процессе должны принять участие другие страны, 20% полагаются на прямые переговоры с Россией, 11% не согласны на переговоры и хотят воевать до полного освобождения территории Украины.