Российские войска попали в окружение
Новость дня
Российские войска попали в окружение

Украинцы за прекращение огня, но при одном условии

данные соцопроса
19:05 1330

Семьдесят пять процентов украинцев считают, что Украина может согласиться на прекращение огня, только если ей предоставят гарантии безопасности. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного в конце августа.

На вопрос: «Должна ли Украина согласиться на прекращение огня?» 75% ответили: «Да, но только при условии предоставления Украине гарантий безопасности от США и стран Европы». 19% — «Не должна соглашаться ни при каких условиях», еще 3% считают, что Украина должна согласиться на прекращение огня без каких-либо условий, 3% затруднились ответить.

Ключевыми гарантиями опрошенные назвали финансирование армии и поставки оружия (52%), обязательства от союзников принять участие в боевых действиях в случае нового нападения (48%) и патрулирование воздушного и морского пространства международными силами (44%). 39% считают важным заключение многостороннего договора с международными партнерами, 35% — размещение иностранных военных на территории Украины.

Лишь 12% считают важным подписание договора с Россией. 59% респондентов поддерживают прекращение боевых действий и поиск компромисса, 20% — продолжение войны до возвращения Донбасса и Крыма, 13% — по фактической границе на 23 февраля 2022 года.

В том, что касается поиска компромисса, 62% считают, что в этом процессе должны принять участие другие страны, 20% полагаются на прямые переговоры с Россией, 11% не согласны на переговоры и хотят воевать до полного освобождения территории Украины.

