Армения и Пакистан решили установить дипотношения

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и его пакистанский коллега Исхак Дар провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае и заявили о решении установить дипломатические отношения. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

«Собеседники с удовлетворением отметили решение об установлении дипломатических отношений между Арменией и Пакистаном, обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества», - говорится в релизе.

Также отмечается, что «коснувшись региональных событий, Арарат Мирзоян представил усилия Республики Армения по установлению стабильного мира на Южном Кавказе, подчеркнув в этом контексте установление мира между Арменией и Азербайджаном».

Отметим, что между Арменией и Пакистаном до сих пор не было дипломатических отношений. Пакистан традиционно поддерживает Азербайджан и не признавал Армению из-за оккупации территорий Азербайджана.

