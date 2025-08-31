USD 1.7000
Российские войска попали в окружение
Российские войска попали в окружение

Трамп требует от Нетаньяху быстрой победы над ХАМАС

19:54

Президент США Дональд Трамп добивается от премьера Израиля Биньямина Нетаньяху решительных действий против группировки ХАМАС, так как считает возможным победить ее за несколько недель. Об этом пишет израильский «12-й канал» со ссылкой на источники.

По его данным, Трамп полагает, что окончательная военная победа над ХАМАС достижима «возможно, даже в течение двух недель». Кроме того, по информации телеканала, Трамп утратил веру в эффективность переговоров с ХАМАС по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Израильские СМИ подчеркивают, что именно давление со стороны Трампа, вероятно, стало причиной того, что Нетаньяху настаивает либо на осуществлении плана по полному взятию под контроль города Газа, либо на заключении соглашения с ХАМАС полностью на израильских условиях. При этом в израильских службах безопасности, отмечает The Times of Israel, не согласны с таким подходом.

