Смагина наказали из-за Азербайджана

Смагин подтвердил РБК, что работает на CBC и ведет там еженедельную авторскую программу «Ближний Восток». Смагина признали «иноагентом» в апреле, еще до осложнения отношений между Россией и Азербайджаном.

Российского журналиста, востоковеда-ираниста Никиту Смагина включили в реестр «иноагентов» из-за работы на азербайджанском телеканале CBC (Caspian Broadcasting Company), сотрудничества с Фондом Карнеги, изданиями «Медуза», The Insider и телеканалом «Дождь». Как сообщает РБК, это следует из возражений Минюста России на иск, в котором Смагин оспаривает включение в реестр.

В качестве «аргументов» для признания Смагина «иноагентом» российский Минюст также называет распространение публикаций, в том числе Фонда Карнеги и «Медузы», журналистов Марианны Беленькой и Дмитрия Колезева (оба в реестре «иноагентов») в соцсетях. Речь идет о ретвитах в Х и репостах в телеграм-канале Смагина.

Кроме того, Смагин, заявляет Минюст РФ, распространял материалы, в которых «выражает мнения о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, формирует общественно-политические взгляды и убеждения». Из документа следует, что речь идет о публикациях, в которых упоминаются война в Украине, отношения России с Ираном, новыми властями в Сирии, а также с «Талибаном». Ведомство называет «необоснованным» требование Смагина признать включение в реестр незаконным и просит отказать в удовлетворении иска.

В иске, поданном Смагиным, его представитель заявляет, что журналист «никогда не получал поддержку и не находился под иностранным влиянием в иных формах и не осуществлял деятельность», виды которой установлены ст. 4 закона об «иноагентах». Решение Минюста, говорится в заявлении, «представляет собой дискриминацию, то есть попирает принцип равенства», закрепленный в Конституции РФ, «умаляет достоинство истца, нарушает его право на свободу слова и распространение информации». Представитель Смагина попросил суд признать решение Минюста РФ незаконным и исключить сведения о нем из реестра иноагентов.