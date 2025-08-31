USD 1.7000
Российские войска попали в окружение
Российские войска попали в окружение

Смагина наказали из-за Азербайджана

20:05 1704

Российского журналиста, востоковеда-ираниста Никиту Смагина включили в реестр «иноагентов» из-за работы на азербайджанском телеканале CBC (Caspian Broadcasting Company), сотрудничества с Фондом Карнеги, изданиями «Медуза», The Insider и телеканалом «Дождь». Как сообщает РБК, это следует из возражений Минюста России на иск, в котором Смагин оспаривает включение в реестр.

Смагин подтвердил РБК, что работает на CBC и ведет там еженедельную авторскую программу «Ближний Восток». Смагина признали «иноагентом» в апреле, еще до осложнения отношений между Россией и Азербайджаном.

В качестве «аргументов» для признания Смагина «иноагентом» российский Минюст также называет распространение публикаций, в том числе Фонда Карнеги и «Медузы», журналистов Марианны Беленькой и Дмитрия Колезева (оба в  реестре «иноагентов») в соцсетях. Речь идет о ретвитах в Х и репостах в телеграм-канале Смагина.

Кроме того, Смагин, заявляет Минюст РФ, распространял материалы, в которых «выражает мнения о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, формирует общественно-политические взгляды и убеждения». Из документа следует, что речь идет о публикациях, в которых упоминаются война в Украине, отношения России с Ираном, новыми властями в Сирии, а также с «Талибаном». Ведомство называет «необоснованным» требование Смагина признать включение в реестр незаконным и просит отказать в удовлетворении иска.

В иске, поданном Смагиным, его представитель заявляет, что журналист «никогда не получал поддержку и не находился под иностранным влиянием в иных формах и не осуществлял деятельность», виды которой установлены ст. 4 закона об «иноагентах». Решение Минюста, говорится в заявлении, «представляет собой дискриминацию, то есть попирает принцип равенства», закрепленный в Конституции РФ, «умаляет достоинство истца, нарушает его право на свободу слова и распространение информации». Представитель Смагина попросил суд признать решение Минюста РФ незаконным и исключить сведения о нем из реестра иноагентов.

Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России
Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России
20:35 470
Операция украинской разведки в Крыму
Операция украинской разведки в Крыму видео
20:18 1034
Уставший, но дикий Нью-Йорк
Уставший, но дикий Нью-Йорк воскресное чтение
13:41 2455
Армения и Пакистан решили установить дипотношения
Армения и Пакистан решили установить дипотношения
19:14 1463
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
18:30 4238
Встреча Алиева с Путиным: надежда умирает последней
Встреча Алиева с Путиным: надежда умирает последней фото; обновлено 18:53
18:53 8224
Пашинян: «Россия и Армения — братские страны»
Пашинян: «Россия и Армения — братские страны» обновлено 18:48
18:48 4257
Готовят новый разрушительный удар по Ирану
Готовят новый разрушительный удар по Ирану профессор Хасан Мансур отвечает на вопросы haqqin.az
12:49 4134
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию наш комментарий
15:21 5100
Америка предупреждает Россию
Америка предупреждает Россию
17:12 4256
273 человека переплыли Куру. Это рекорд!
273 человека переплыли Куру. Это рекорд! А вместе с ними Фарид Гаибов и Заур Алиев; фото
17:03 2896
