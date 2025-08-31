USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Российские войска попали в окружение
Новость дня
Российские войска попали в окружение

Операция украинской разведки в Крыму

видео
20:18 1037

Военные спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины «Примари» уничтожили в аннексированном РФ Крыму ряд объектов, связанных с противовоздушной обороной россиян. Об этом 31 августа в Facebook сообщила пресс-служба ГУР МО.

Речь идет, в частности, о радиолокационном комплексе «Утес-Т», радиотелескопе РТ-70, комплексе «ГЛОНАСС» в куполе, бортовой радиолокационной станции МР-10М1 «Мыс» М1, РЛС 96Л6-АП из состава зенитных ракетных комплексов С-400.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в ночь на 28 августа в Крыму военные ГУР поразили российскую радиолокационную станцию 91Н6Е из состава С-400 «Триумф». Также специалистами Сил специальных операций ВС Украины был поражен российский грузовой поезд с горюче-смазочными материалами.

Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России
Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России
20:35 472
Операция украинской разведки в Крыму
Операция украинской разведки в Крыму видео
20:18 1038
Уставший, но дикий Нью-Йорк
Уставший, но дикий Нью-Йорк воскресное чтение
13:41 2455
Армения и Пакистан решили установить дипотношения
Армения и Пакистан решили установить дипотношения
19:14 1464
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
18:30 4241
Встреча Алиева с Путиным: надежда умирает последней
Встреча Алиева с Путиным: надежда умирает последней фото; обновлено 18:53
18:53 8226
Пашинян: «Россия и Армения — братские страны»
Пашинян: «Россия и Армения — братские страны» обновлено 18:48
18:48 4257
Готовят новый разрушительный удар по Ирану
Готовят новый разрушительный удар по Ирану профессор Хасан Мансур отвечает на вопросы haqqin.az
12:49 4134
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию наш комментарий
15:21 5100
Америка предупреждает Россию
Америка предупреждает Россию
17:12 4260
273 человека переплыли Куру. Это рекорд!
273 человека переплыли Куру. Это рекорд! А вместе с ними Фарид Гаибов и Заур Алиев; фото
17:03 2897

ЭТО ВАЖНО

Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России
Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России
20:35 472
Операция украинской разведки в Крыму
Операция украинской разведки в Крыму видео
20:18 1038
Уставший, но дикий Нью-Йорк
Уставший, но дикий Нью-Йорк воскресное чтение
13:41 2455
Армения и Пакистан решили установить дипотношения
Армения и Пакистан решили установить дипотношения
19:14 1464
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
18:30 4241
Встреча Алиева с Путиным: надежда умирает последней
Встреча Алиева с Путиным: надежда умирает последней фото; обновлено 18:53
18:53 8226
Пашинян: «Россия и Армения — братские страны»
Пашинян: «Россия и Армения — братские страны» обновлено 18:48
18:48 4257
Готовят новый разрушительный удар по Ирану
Готовят новый разрушительный удар по Ирану профессор Хасан Мансур отвечает на вопросы haqqin.az
12:49 4134
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию наш комментарий
15:21 5100
Америка предупреждает Россию
Америка предупреждает Россию
17:12 4260
273 человека переплыли Куру. Это рекорд!
273 человека переплыли Куру. Это рекорд! А вместе с ними Фарид Гаибов и Заур Алиев; фото
17:03 2897
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться