Операция украинской разведки в Крыму

Военные спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины «Примари» уничтожили в аннексированном РФ Крыму ряд объектов, связанных с противовоздушной обороной россиян. Об этом 31 августа в Facebook сообщила пресс-служба ГУР МО.
Речь идет, в частности, о радиолокационном комплексе «Утес-Т», радиотелескопе РТ-70, комплексе «ГЛОНАСС» в куполе, бортовой радиолокационной станции МР-10М1 «Мыс» М1, РЛС 96Л6-АП из состава зенитных ракетных комплексов С-400.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в ночь на 28 августа в Крыму военные ГУР поразили российскую радиолокационную станцию 91Н6Е из состава С-400 «Триумф». Также специалистами Сил специальных операций ВС Украины был поражен российский грузовой поезд с горюче-смазочными материалами.