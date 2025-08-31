Превышает норму в два раза: пыльная погода в Баку и на Апшероне

Начиная с вечера воскресенья в Баку и на Апшеронском полуострове наблюдается пыльная погода. По данным автоматических станций, содержание пыли в воздухе превышает норму в 1,8–2 раза.

Об этом сообщила главный инженер Группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева.

По ее словам, наблюдаемая в Баку и на Апшероне пыль имеет трансграничный характер и проникла на территорию Азербайджана с юго-восточными воздушными потоками. Аллахвердиева прогнозирует, что пыльная погода, в зависимости от метеоусловий, может продлиться в течение двух дней.