Российские войска попали в окружение
Российские войска попали в окружение

Превышает норму в два раза: пыльная погода в Баку и на Апшероне

20:30 245

Начиная с вечера воскресенья в Баку и на Апшеронском полуострове наблюдается пыльная погода. По данным автоматических станций, содержание пыли в воздухе превышает норму в 1,8–2 раза.

Об этом сообщила главный инженер Группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева.

По ее словам, наблюдаемая в Баку и на Апшероне пыль имеет трансграничный характер и проникла на территорию Азербайджана с юго-восточными воздушными потоками. Аллахвердиева прогнозирует, что пыльная погода, в зависимости от метеоусловий, может продлиться в течение двух дней.

Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России
Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России
20:35 475
Операция украинской разведки в Крыму
Операция украинской разведки в Крыму видео
20:18 1039
Уставший, но дикий Нью-Йорк
Уставший, но дикий Нью-Йорк воскресное чтение
13:41 2455
Армения и Пакистан решили установить дипотношения
Армения и Пакистан решили установить дипотношения
19:14 1464
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
18:30 4246
Встреча Алиева с Путиным: надежда умирает последней
Встреча Алиева с Путиным: надежда умирает последней фото; обновлено 18:53
18:53 8226
Пашинян: «Россия и Армения — братские страны»
Пашинян: «Россия и Армения — братские страны» обновлено 18:48
18:48 4257
Готовят новый разрушительный удар по Ирану
Готовят новый разрушительный удар по Ирану профессор Хасан Мансур отвечает на вопросы haqqin.az
12:49 4136
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию
Всего один телефонный звонок… И Трамп разрушил Швейцарию наш комментарий
15:21 5101
Америка предупреждает Россию
Америка предупреждает Россию
17:12 4260
273 человека переплыли Куру. Это рекорд!
273 человека переплыли Куру. Это рекорд! А вместе с ними Фарид Гаибов и Заур Алиев; фото
17:03 2897

