Российские войска попали в окружение
Российские войска попали в окружение

Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары вглубь российской территории. Такое заявление он сделал после совещания с главкомом ВСУ Александром Сырским.

«Продолжим наши активные действия именно так, как нужно для защиты Украины. Силы и средства подготовлены. Запланировали и новые дипстрайки», — написал Зеленский в телеграме, не уточнив, каким оружием будут наноситься эти удары.

Несколько дней назад стало известно, что Госдеп США одобрил продажу Украине до 3350 ракет ERAM, дальность которых составляет до 450 километров. Ожидается, что ракеты могут поступить в распоряжение украинской армии уже осенью. Пока неясно, разрешат ли США использовать их для ударов по международно признанной территории России.

Зеленский 20 августа заявил, что Украина успешно провела испытания собственной крылатой ракеты «Фламинго» с дальностью полета до трех тысяч километров.

