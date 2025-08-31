Глава Генштаба Израиля предупреждает: доберемся до лидеров ХАМАС за рубежом

Израильские военные готовы продолжать точечные ликвидации лидеров ХАМАС, в том числе в других странах. Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир, комментируя ликвидацию в секторе Газа пресс-секретаря военного крыла ХАМАС Абу Убейды.

«Армия обороны Израиля ведет наступательные действия, владея инициативой и оперативным превосходством на всех направлениях и в любой момент времени. В секторе Газа вчера мы атаковали одного из наиболее высокопоставленных лидеров ХАМАС Абу Убейду - после того, как большая часть руководства ХАМАС уже была ликвидирована. Наши действия еще не завершились, большинство оставшихся руководителей ХАМАС находятся за рубежом, и мы доберемся до них тоже», - сказал Замир.

Он добавил, что ЦАХАЛ продолжит операции «по возвращению всех заложников — как живых, так и погибших».