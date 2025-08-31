Хуситы захватили офисы ООН

Как сообщает DPA со ссылкой на анонимный источник в Йемене, «арестованы семь сотрудников World Food Programme и трое сотрудников UNICEF». Хуситы пока не сообщали каких-либо подробностей, причин или деталей операции.

Представители ооновских агентств также получили информацию о задержании своих коллег в других регионах Йемена.

Нападение произошло спустя несколько дней после того, как Израиль нанес удары по целям в захваченной хуситами Сане во время трансляции обращения лидера «Ансар Аллах» Абдель Малика аль-Хути. 30 августа «президентский совет», который управляет подконтрольными боевиками территориями Йемена, объявил о гибели премьер-министра сформированного хуситами «правительства» Ахмеда Галеба ар-Рахави. Жертвами израильских ударов стали по меньшей мере 10 членов «правительства» хуситов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нанесенные удары — лишь начало, и хуситы «заплатят высокую цену» за регулярные ракетные атаки на Израиль и нападения на суда в Красном море, которые они объясняют ответом на действия в Газе.