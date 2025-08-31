USD 1.7000
Российские войска попали в окружение
Российские войска попали в окружение

Экс-премьер Грузии получил вид на жительство в Германии

21:25 1528

Оппозиционная партия «Гахария за Грузию» не уточняет, получил ли ее лидер Георгий Гахария вид на жительство в Германии.

Как сообщает Sova News, член партии Тамар Кекенадзе заявила только, что Гахария продолжает «рабочий визит» в ЕС. По ее словам, в ближайшее время станет ясно, где именно Гахария продолжит свою политическую деятельность и вернется ли он в Грузию: «Об этом граждане узнают в ближайшие дни от самого Георгия Гахарии».

Депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Тенгиз Шарманашвили считает, что получение Георгием Гахария вида на жительство в Германии «подтверждает», что он «всегда избегал ответственности за свои поступки».

Бывший премьер Грузии уже несколько месяцев находится за границей. Он покинул страну на фоне арестов оппозиционных политиков, которые отказались явиться на заседание временной следственной комиссии парламента Грузии.

«Он (Гахария) ходит по европейским партнерам и делает все, чтобы навредить Грузии. Чтобы избежать ответственности, он уже получил вид на жительство…» – заявил Шарманашвили, которого цитирует Sputnik Грузия.

Относительно предстоящих выборов в органы местного самоуправления 4 октября, то партия Гахария «За Грузию» подписала меморандум о сотрудничестве на выборах с партией «Лело – сильная Грузия». Основатель и лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе отбывают наказание в тюрьме за неявку на заседание временной следственной комиссии при парламенте Грузии.

