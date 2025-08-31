USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Российские войска попали в окружение
Новость дня
Российские войска попали в окружение

Фон дер Ляйен пришла на белорусскую границу

21:54 689

Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели совместный брифинг рядом с польско-белорусской границей, который проходил под усиленным контролем служб безопасности, несмотря на сообщения о присутствии белорусских солдат неподалеку, информирует Bloomberg.

Туск сообщил, что, несмотря на рекомендации выступить в другом месте в связи с сообщениями о белорусских военных поблизости, глава ЕК отказалась отменять или переносить пресс-конференцию.

Фон дер Ляйен посетила Польшу в рамках поездки по странам восточного фланга Евросоюза. Глава Еврокомиссии во время брифинга заявила, что план ускорения инвестиций в оборонную промышленность Евросоюза на €150 млрд («Безопасность для Европы», Security Action for Europe, SAFE) принесет наибольшую выгоду Польше.

Польша, член НАТО, граничащая с Украиной и Россией, тратит на оборону больше всех в ЕС относительно размера своей экономики — почти 5% ВВП. Эти расходы привели к росту бюджетного дефицита до одного из самых высоких в Евросоюзе.

Польша усилила защиту на границе с Беларусью: отправила около 13 тысяч солдат охранять границу протяженностью около 400 км.

Смагина наказали из-за Азербайджана
Смагина наказали из-за Азербайджана
20:05 5149
Турция и Израиль: торговля из-под полы
Турция и Израиль: торговля из-под полы горячая тема, все еще актуально
14:05 2979
Зеленский: Киев готов к переговорам, Россия выбирает войну
Зеленский: Киев готов к переговорам, Россия выбирает войну
22:41 484
Хуситы захватили офисы ООН
Хуситы захватили офисы ООН
21:14 1722
Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России
Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России
20:35 2805
Операция украинской разведки в Крыму
Операция украинской разведки в Крыму видео
20:18 4050
Уставший, но дикий Нью-Йорк
Уставший, но дикий Нью-Йорк воскресное чтение
13:41 2974
Армения и Пакистан решили установить дипотношения
Армения и Пакистан решили установить дипотношения
19:14 2585
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
18:30 7035
Встреча Алиева с Путиным: надежда умирает последней
Встреча Алиева с Путиным: надежда умирает последней фото; обновлено 18:53
18:53 11734
Пашинян: «Россия и Армения — братские страны»
Пашинян: «Россия и Армения — братские страны» обновлено 18:48
18:48 5386

ЭТО ВАЖНО

Смагина наказали из-за Азербайджана
Смагина наказали из-за Азербайджана
20:05 5149
Турция и Израиль: торговля из-под полы
Турция и Израиль: торговля из-под полы горячая тема, все еще актуально
14:05 2979
Зеленский: Киев готов к переговорам, Россия выбирает войну
Зеленский: Киев готов к переговорам, Россия выбирает войну
22:41 484
Хуситы захватили офисы ООН
Хуситы захватили офисы ООН
21:14 1722
Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России
Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России
20:35 2805
Операция украинской разведки в Крыму
Операция украинской разведки в Крыму видео
20:18 4050
Уставший, но дикий Нью-Йорк
Уставший, но дикий Нью-Йорк воскресное чтение
13:41 2974
Армения и Пакистан решили установить дипотношения
Армения и Пакистан решили установить дипотношения
19:14 2585
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
18:30 7035
Встреча Алиева с Путиным: надежда умирает последней
Встреча Алиева с Путиным: надежда умирает последней фото; обновлено 18:53
18:53 11734
Пашинян: «Россия и Армения — братские страны»
Пашинян: «Россия и Армения — братские страны» обновлено 18:48
18:48 5386
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться