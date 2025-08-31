Фон дер Ляйен пришла на белорусскую границу

Туск сообщил, что, несмотря на рекомендации выступить в другом месте в связи с сообщениями о белорусских военных поблизости, глава ЕК отказалась отменять или переносить пресс-конференцию.

Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели совместный брифинг рядом с польско-белорусской границей, который проходил под усиленным контролем служб безопасности, несмотря на сообщения о присутствии белорусских солдат неподалеку, информирует Bloomberg.

Фон дер Ляйен посетила Польшу в рамках поездки по странам восточного фланга Евросоюза. Глава Еврокомиссии во время брифинга заявила, что план ускорения инвестиций в оборонную промышленность Евросоюза на €150 млрд («Безопасность для Европы», Security Action for Europe, SAFE) принесет наибольшую выгоду Польше.

Польша, член НАТО, граничащая с Украиной и Россией, тратит на оборону больше всех в ЕС относительно размера своей экономики — почти 5% ВВП. Эти расходы привели к росту бюджетного дефицита до одного из самых высоких в Евросоюзе.

Польша усилила защиту на границе с Беларусью: отправила около 13 тысяч солдат охранять границу протяженностью около 400 км.