Российские войска попали в окружение
Российские войска попали в окружение

Украинский «Фламинго» уже при деле

22:16 1270

Атака на заставу и патрульные катера ФСБ в Крыму возле города Армянск была осуществлена новой украинской ракетой «Фламинго», пишут украинские СМИ, ссылаясь на источники в военных кругах.

Ранее российский Telegram-канал Astra со ссылкой на источники сообщал, что утром 30 августа украинские ракеты «Нептун» атаковали пограничную зону в районе села Волошино на территории российского погранпоста. В результате ударов, по данным источника, были повреждены шесть катеров на воздушной подушке, также погиб российский военнослужащий.

Украинский портал «Милитарный» со ссылкой на источники в военных кругах передает, что поражение заставы и патрульных катеров ФСБ в Крыму вблизи Армянска стало результатом работы новых крылатых «Фламинго», а не «Нептун».

Как сообщает портал, спутниковые снимки сервиса Copernicus Data Space Ecosystem подтверждают поражение объекта ракетой. Военный портал, ссылаясь на снимки, делает выводы, что в результате атаки было уничтожено главное здание заставы, также пострадала территория вокруг, однако из-за низкого разрешения снимков невозможно точно оценить масштаб разрушений.

«Милитарный» сообщает, что погранотряды ФСБ используют катера проектов А-8 «Хивус», которые могут перевозить до восьми десантников, а также А25ПС, где могут поместиться 30−50 человек.

Ранее, 31 августа, OSINT-аналитики AviVector, проанализировав спутниковые снимки аэродрома в Симферополе, сообщали об уничтожении двух вертолетов ВКС РФ — Ми-8 и Ми-24.

В Генеральном штабе ВСУ официально атаки не комментировали.

