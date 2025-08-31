USD 1.7000
Российские войска попали в окружение
Российские войска попали в окружение

Зеленский: Киев готов к переговорам, Россия выбирает войну

22:41

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении напомнил, что две недели назад президент США Дональд Трамп дал России две недели для проявления готовности к переговорам.

«Две недели назад в Вашингтоне прозвучало, что именно к этому времени россияне должны быть готовы к реальным переговорам, к встрече на уровне лидеров. Украина, бесспорно, готова к этому. Но единственное, что делает Россия – это вкладывается в дальнейшую войну. Все сигналы от них именно об этом», – цитирует «Украинская правда» Зеленского.

Президент Украины отметил, что президент РФ Владимир Путин, который прилетел в Китай на четыре дня для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, «снова будет выкручиваться». «Все в мире заявляли, что нужно прекратить огонь, все настаивали, что война должна закончиться. Такова была позиция всех – Китая, мы говорили об этом с премьер-министром Индии, также с другими лидерами, которые сейчас там на саммите – Турция, Азербайджан, Казахстан, почти все остальные в мире тоже за прекращение войны. Сегодня есть принципиальное заявление Папы Римского, спасибо за это. Единственный, кто хочет войны, – это Россия», – сказал президент Украины.

18 августа президент США Дональд Трамп во время встречи в США с европейскими лидерами заявил, что «через неделю-две» станет известно, удастся ли достичь мирного договора между Россией и Украиной. 21 августа Трамп заявил, что сможет оценить возможность достижения мира в Украине «в течение двух недель». 25 августа Трамп заявил, что для России «могут быть очень серьезные последствия» и он «примет решительные меры», если в течение следующих двух недель не будет заключено соглашение о прекращении боевых действий.

