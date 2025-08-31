«Умные города», «курорты мирового класса»: большие планы Америки и Израиля по Газе

План реконструкции сектора Газа после завершения там боевых действий включает по крайней мере временное переселение жителей и возведение жилой, социальной, промышленной и туристической инфраструктуры. Об этом сообщает The Washington Post (WP), которая изучила 38-страничный проект.
Как пишет издание, разработкой плана занимались поддерживаемый США и Израилем «Гуманитарный фонд Газы», который сейчас распределяет продовольствие внутри эксклава, и команда из Boston Consulting Group. Проект получил название «Траст реконструкции, ускорения экономического развития и преобразования Газы» (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, или GREAT Trust). WP отмечает, что неясно, является ли проект воплощением того, что намеревается сделать в секторе Газа президент США Дональд Трамп, обещавший взять регион «под контроль» и превратить его в «ривьеру Ближнего Востока», но источники газеты пояснили, что основные элементы плана были специально разработаны для реализации видения американского президента.
Проект предусматривает:
переход сектора Газа под управление США не менее чем на десять лет «в соответствии с двусторонним американо-израильским соглашением», которое «эволюционирует» в формальную опеку. Допускаются инвестиции «арабских и других стран» в регион;
по крайней мере временное переселение «более чем двухмиллионного населения Газы»: либо в формате «добровольного» выезда в другую страну, либо в ограниченные зоны внутри анклава на время реконструкции. В секторе, по оценке ООН, разрушено 90% жилья;
владельцам земли в Газе предложат цифровой токен в обмен на право перестройки их собственности, который можно будет использовать для финансирования новой жизни в другом месте или обменять на квартиру в обновленном секторе Газа (площадь квартир 1,8 тыс. кв. футов, или около 170 кв. м, по цене $75 тыс.);
каждому палестинцу, который согласится уехать, обещают выплату в размере $5 тыс. и субсидии на аренду жилья в другом месте в течение четырех лет, продовольствие на год;
первоначальные затраты будут финансироваться под залог 30% земли Газы, которая, по мнению планировщиков, уже является «публичной» собственностью и будет немедленно принадлежать трасту.
Что могут построить: кольцевое шоссе и трамвайную линию по периметру сектора, реконструировать пролегающее с севера на юг региона шоссе; новый порт и аэропорт на крайнем юге с прямым наземным соединением с Египтом, Саудовской Аравией и Израилем; станцию по опреснению воды и солнечную электростанцию в Египте на Синайском полуострове для обеспечения сектора водой и электричеством; на восточной границе сектора Газа с Израилем — умную промышленную зону, где разместят американские производства электромобилей и региональные центры обработки данных для обслуживания Израиля и стран Персидского залива; на побережье — «ривьеру»: «курорты мирового класса» с возможностью построить искусственные острова, как в Дубае в ОАЭ; жилые дома высотой до 20 этажей в шести-восьми «динамичных, современных и усиленных ИИ умных городах». Появятся общественные зоны с социальной инфраструктурой, зданиями для коммерции и промышленности. Все это будет перемежаться «зелеными зонами, включая сельскохозяйственные земли, парки и поля для гольфа».
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что разработкой проекта политического и административного устройства сектора Газа после окончания боевых действий в анклаве займутся бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр и зять президента США Джаред Кушнер. Ключевым элементом плана, который одновременно создает основные трудности в его разработке, является полное отстранение от политических процессов в анклаве движения ХАМАС. По данным портала, это принципиальная позиция Израиля, из которой также исходят и США.
ХАМАС ранее осудил идею Трампа взять под контроль сектор Газа и застроить его курортами, обвинив в стремлении оккупировать палестинские земли и предупредив, что такие высказывания лишь дестабилизируют Ближний Восток и «подольют масла в огонь» конфликта.
Египет и Иордания, которым Трамп еще зимой предложил разместить у себя жителей сектора Газа, ответили отказом. Главы МИД Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Катара, ОАЭ и высокопоставленный палестинский чиновник также направили письмо госсекретарю США, в котором заявили о неприемлемости выселения палестинцев с их земель.