«Умные города», «курорты мирового класса»: большие планы Америки и Израиля по Газе

Как пишет издание, разработкой плана занимались поддерживаемый США и Израилем «Гуманитарный фонд Газы», который сейчас распределяет продовольствие внутри эксклава, и команда из Boston Consulting Group. Проект получил название «Траст реконструкции, ускорения экономического развития и преобразования Газы» (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, или GREAT Trust). WP отмечает, что неясно, является ли проект воплощением того, что намеревается сделать в секторе Газа президент США Дональд Трамп, обещавший взять регион «под контроль» и превратить его в «ривьеру Ближнего Востока», но источники газеты пояснили, что основные элементы плана были специально разработаны для реализации видения американского президента.

План реконструкции сектора Газа после завершения там боевых действий включает по крайней мере временное переселение жителей и возведение жилой, социальной, промышленной и туристической инфраструктуры. Об этом сообщает The Washington Post (WP), которая изучила 38-страничный проект.

Проект предусматривает:

переход сектора Газа под управление США не менее чем на десять лет «в соответствии с двусторонним американо-израильским соглашением», которое «эволюционирует» в формальную опеку. Допускаются инвестиции «арабских и других стран» в регион;

по крайней мере временное переселение «более чем двухмиллионного населения Газы»: либо в формате «добровольного» выезда в другую страну, либо в ограниченные зоны внутри анклава на время реконструкции. В секторе, по оценке ООН, разрушено 90% жилья;

владельцам земли в Газе предложат цифровой токен в обмен на право перестройки их собственности, который можно будет использовать для финансирования новой жизни в другом месте или обменять на квартиру в обновленном секторе Газа (площадь квартир 1,8 тыс. кв. футов, или около 170 кв. м, по цене $75 тыс.);

каждому палестинцу, который согласится уехать, обещают выплату в размере $5 тыс. и субсидии на аренду жилья в другом месте в течение четырех лет, продовольствие на год;

первоначальные затраты будут финансироваться под залог 30% земли Газы, которая, по мнению планировщиков, уже является «публичной» собственностью и будет немедленно принадлежать трасту.

Что могут построить: кольцевое шоссе и трамвайную линию по периметру сектора, реконструировать пролегающее с севера на юг региона шоссе; новый порт и аэропорт на крайнем юге с прямым наземным соединением с Египтом, Саудовской Аравией и Израилем; станцию по опреснению воды и солнечную электростанцию в Египте на Синайском полуострове для обеспечения сектора водой и электричеством; на восточной границе сектора Газа с Израилем — умную промышленную зону, где разместят американские производства электромобилей и региональные центры обработки данных для обслуживания Израиля и стран Персидского залива; на побережье — «ривьеру»: «курорты мирового класса» с возможностью построить искусственные острова, как в Дубае в ОАЭ; жилые дома высотой до 20 этажей в шести-восьми «динамичных, современных и усиленных ИИ умных городах». Появятся общественные зоны с социальной инфраструктурой, зданиями для коммерции и промышленности. Все это будет перемежаться «зелеными зонами, включая сельскохозяйственные земли, парки и поля для гольфа».

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что разработкой проекта политического и административного устройства сектора Газа после окончания боевых действий в анклаве займутся бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр и зять президента США Джаред Кушнер. Ключевым элементом плана, который одновременно создает основные трудности в его разработке, является полное отстранение от политических процессов в анклаве движения ХАМАС. По данным портала, это принципиальная позиция Израиля, из которой также исходят и США.

ХАМАС ранее осудил идею Трампа взять под контроль сектор Газа и застроить его курортами, обвинив в стремлении оккупировать палестинские земли и предупредив, что такие высказывания лишь дестабилизируют Ближний Восток и «подольют масла в огонь» конфликта.

Египет и Иордания, которым Трамп еще зимой предложил разместить у себя жителей сектора Газа, ответили отказом. Главы МИД Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Катара, ОАЭ и высокопоставленный палестинский чиновник также направили письмо госсекретарю США, в котором заявили о неприемлемости выселения палестинцев с их земель.