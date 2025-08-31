USD 1.7000
Российские войска попали в окружение
Российские войска попали в окружение

После уничтожения лидеров хуситов: усилена охрана Нетаньяху

31 августа 2025, 23:33

Охрана премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца усилена после удара по Йемену. Об этом 31 августа информирует русскоязычное издание «Детали».

Отмечается, что в последние дни ШАБАК предпринимает «особые и исключительные меры» для защиты премьер-министра, министра обороны и других высокопоставленных лиц из-за угроз мести, исходящих от йеменских хуситов.

Армия Израиля подтвердила минувшей ночью, что премьер-министр правительства хуситов Ахмед ар-Рахави и ряд других «министров» были ликвидированы авиаударом израильских ВВС по столице Йемена Сана 28 августа.

Операция «Капля удачи» была проведена 28 августа. Авиаудар по Сане был нанесен на основании точной разведывательной информации, поступившей незадолго до атаки в Управление военной разведки ЦАХАЛ. Согласно полученным данным, высокопоставленные лица режима хуситов должны были собраться вместе, чтобы посмотреть в записи речь лидера Абд аль-Малика аль-Хути. Эскадрилья истребителей вылетела в Йемен, используя уловку, позволившую самолетам скрытно достичь Саны, находящейся на расстоянии 2000 км от Израиля. Удар по зданию, где собрались руководители хуситов, был нанесен как минимум десятью боеприпасами. Сам лидер хуситов не был целью атаки.

