USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Российские войска попали в окружение
Новость дня
Российские войска попали в окружение

Уникальная находка археологов в Ираке

31 августа 2025, 23:42 1297

Беспрецедентная засуха привела к снижению уровня воды в крупнейшем водохранилище Ирака, расположенном у Мосульской плотины на севере страны. В результате археологи обнаружили ранее скрытые под водой древние гробницы, сообщает Al Jazeera.

В настоящее время археологи нашли 40 гробниц, возраст которых, по предварительным данным, превышает 2300 лет. Таким образом, захоронения относятся к эпохе эллинизма. Территория современного Ирака тогда входила в состав царства Селевкидов, основанного Селевком — одним из полководцев и преемников Александра Македонского. Государство Селевкидов существовало с конца IV века до н. э. до середины I века до н. э.

Исследовательская группа вела раскопки на берегу водохранилища с 2023 года, но до сих пор археологи находили лишь фрагменты нескольких гробниц. Засуха позволила расширить область поисков. Ученые рассчитывают раскопать гробницы и переправить их в музей города Дахук до того, как уровень воды в водохранилище снова повысится.

По данным властей Ирака, 2025 год стал одним из самых засушливых с 1933 года. Запасы воды в стране составляют сейчас лишь 8% от максимального уровня.

Хуситы бесчинствуют: задержаны сотрудники ООН
Хуситы бесчинствуют: задержаны сотрудники ООН обновлено 00:07
00:07 2858
«Умные города», «курорты мирового класса»: большие планы Америки и Израиля по Газе
«Умные города», «курорты мирового класса»: большие планы Америки и Израиля по Газе
31 августа 2025, 23:12 962
Смагина наказали из-за Азербайджана
Смагина наказали из-за Азербайджана
31 августа 2025, 20:05 6963
Турция и Израиль: торговля из-под полы
Турция и Израиль: торговля из-под полы горячая тема, все еще актуально
31 августа 2025, 14:05 3303
Зеленский: Киев готов к переговорам, Россия выбирает войну
Зеленский: Киев готов к переговорам, Россия выбирает войну
31 августа 2025, 22:41 1355
Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России
Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России
31 августа 2025, 20:35 3738
Операция украинской разведки в Крыму
Операция украинской разведки в Крыму видео
31 августа 2025, 20:18 5422
Уставший, но дикий Нью-Йорк
Уставший, но дикий Нью-Йорк воскресное чтение
31 августа 2025, 13:41 3193
Армения и Пакистан решили установить дипотношения
Армения и Пакистан решили установить дипотношения
31 августа 2025, 19:14 3055
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
31 августа 2025, 18:30 8475
Встреча Алиева с Путиным: надежда умирает последней
Встреча Алиева с Путиным: надежда умирает последней фото; обновлено 18:53
31 августа 2025, 18:53 13786

ЭТО ВАЖНО

Хуситы бесчинствуют: задержаны сотрудники ООН
Хуситы бесчинствуют: задержаны сотрудники ООН обновлено 00:07
00:07 2858
«Умные города», «курорты мирового класса»: большие планы Америки и Израиля по Газе
«Умные города», «курорты мирового класса»: большие планы Америки и Израиля по Газе
31 августа 2025, 23:12 962
Смагина наказали из-за Азербайджана
Смагина наказали из-за Азербайджана
31 августа 2025, 20:05 6963
Турция и Израиль: торговля из-под полы
Турция и Израиль: торговля из-под полы горячая тема, все еще актуально
31 августа 2025, 14:05 3303
Зеленский: Киев готов к переговорам, Россия выбирает войну
Зеленский: Киев готов к переговорам, Россия выбирает войну
31 августа 2025, 22:41 1355
Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России
Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России
31 августа 2025, 20:35 3738
Операция украинской разведки в Крыму
Операция украинской разведки в Крыму видео
31 августа 2025, 20:18 5422
Уставший, но дикий Нью-Йорк
Уставший, но дикий Нью-Йорк воскресное чтение
31 августа 2025, 13:41 3193
Армения и Пакистан решили установить дипотношения
Армения и Пакистан решили установить дипотношения
31 августа 2025, 19:14 3055
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
31 августа 2025, 18:30 8475
Встреча Алиева с Путиным: надежда умирает последней
Встреча Алиева с Путиным: надежда умирает последней фото; обновлено 18:53
31 августа 2025, 18:53 13786
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться