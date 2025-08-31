Уникальная находка археологов в Ираке

Беспрецедентная засуха привела к снижению уровня воды в крупнейшем водохранилище Ирака, расположенном у Мосульской плотины на севере страны. В результате археологи обнаружили ранее скрытые под водой древние гробницы, сообщает Al Jazeera.

В настоящее время археологи нашли 40 гробниц, возраст которых, по предварительным данным, превышает 2300 лет. Таким образом, захоронения относятся к эпохе эллинизма. Территория современного Ирака тогда входила в состав царства Селевкидов, основанного Селевком — одним из полководцев и преемников Александра Македонского. Государство Селевкидов существовало с конца IV века до н. э. до середины I века до н. э.

Исследовательская группа вела раскопки на берегу водохранилища с 2023 года, но до сих пор археологи находили лишь фрагменты нескольких гробниц. Засуха позволила расширить область поисков. Ученые рассчитывают раскопать гробницы и переправить их в музей города Дахук до того, как уровень воды в водохранилище снова повысится.

По данным властей Ирака, 2025 год стал одним из самых засушливых с 1933 года. Запасы воды в стране составляют сейчас лишь 8% от максимального уровня.