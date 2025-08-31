Убийство экс-спикера Рады: Зеленский рассказал, как идет расследование

Работа над расследованием убийства депутата, бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия ведется «фактически круглосуточно». Об этом сообщил во время своего вечернего обращения президент Владимир Зеленский.

«…В течение дня были доклады министра внутренних дел Украины Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка – по расследованию убийства Андрея Парубия. Докладывали о ходе расследования, отрабатывают все обстоятельства. Задействованы все необходимые силы: полиция, СБУ, прокуратура. Работают фактически круглосуточно… Надеемся на результат», – заявил Зеленский.

Во Львове 30 августа убили депутата, бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Как сообщили в Офисе генпрокурора Украины, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Парубий погиб на месте. Нападавший скрылся, в городе была введена специальная операция «Сирена». Президент Владимир Зеленский заявил, что убийство Парубия было тщательно подготовлено. Личность убийцы Андрея Парубия пока не установлена. Парубия похоронят 2 сентября во Львове.