Российские войска попали в окружение
Российские войска попали в окружение

В Атлантике нашли зону мегаземлетрясений

Ученые зафиксировали формирование нового тектонического разлома под Атлантическим океаном, он может стать источником сильных землетрясений и цунами. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Ученые пришли к выводу, что, несмотря на то, что Атлантику считают спокойной зоной, в Португалии, которая находится вдали от известных разломов, не раз подвергалась мощным землетрясениям. В связи с этим ученые решили изучить причины высокой сейсмической активности в этих областях.

Команда геолога Жуана Дуарте, изучив данные сейсмической активности и модели подводных рельефов, выяснила, что к юго-западу от Португалии есть признаки расслоения мантии. Таким образом, в течение миллионов лет вода проникала в горные породы и медленно их ослабляла. Это, в свою очередь, привело к формированию новой зоны субдукции в Атлантическом океане, которая в будущем может стать причиной мощных землетрясений. Кроме этого, из-за движения литосферных плит, узнали ученые, Африка, Европа и Америка могут объединиться в единый суперконтинент.

В конце июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. Сейсмологи трижды корректировали магнитуду с 7,5 до 8,7. Землетрясение вызвало цунами, обрушившееся на побережье Японии, Калифорнии и Северных Курил. В результате сильного землетрясения полуостров Камчатка сместился на 2 м.

Хуситы бесчинствуют: задержаны сотрудники ООН
Хуситы бесчинствуют: задержаны сотрудники ООН обновлено 00:07
00:07 2860
«Умные города», «курорты мирового класса»: большие планы Америки и Израиля по Газе
«Умные города», «курорты мирового класса»: большие планы Америки и Израиля по Газе
31 августа 2025, 23:12 963
Смагина наказали из-за Азербайджана
Смагина наказали из-за Азербайджана
31 августа 2025, 20:05 6966
Турция и Израиль: торговля из-под полы
Турция и Израиль: торговля из-под полы горячая тема, все еще актуально
31 августа 2025, 14:05 3303
Зеленский: Киев готов к переговорам, Россия выбирает войну
Зеленский: Киев готов к переговорам, Россия выбирает войну
31 августа 2025, 22:41 1355
Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России
Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России
31 августа 2025, 20:35 3738
Операция украинской разведки в Крыму
Операция украинской разведки в Крыму видео
31 августа 2025, 20:18 5423
Уставший, но дикий Нью-Йорк
Уставший, но дикий Нью-Йорк воскресное чтение
31 августа 2025, 13:41 3193
Армения и Пакистан решили установить дипотношения
Армения и Пакистан решили установить дипотношения
31 августа 2025, 19:14 3055
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
31 августа 2025, 18:30 8477
Встреча Алиева с Путиным: надежда умирает последней
Встреча Алиева с Путиным: надежда умирает последней фото; обновлено 18:53
31 августа 2025, 18:53 13787

