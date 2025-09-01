В Атлантике нашли зону мегаземлетрясений

Ученые зафиксировали формирование нового тектонического разлома под Атлантическим океаном, он может стать источником сильных землетрясений и цунами. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Ученые пришли к выводу, что, несмотря на то, что Атлантику считают спокойной зоной, в Португалии, которая находится вдали от известных разломов, не раз подвергалась мощным землетрясениям. В связи с этим ученые решили изучить причины высокой сейсмической активности в этих областях.

Команда геолога Жуана Дуарте, изучив данные сейсмической активности и модели подводных рельефов, выяснила, что к юго-западу от Португалии есть признаки расслоения мантии. Таким образом, в течение миллионов лет вода проникала в горные породы и медленно их ослабляла. Это, в свою очередь, привело к формированию новой зоны субдукции в Атлантическом океане, которая в будущем может стать причиной мощных землетрясений. Кроме этого, из-за движения литосферных плит, узнали ученые, Африка, Европа и Америка могут объединиться в единый суперконтинент.

В конце июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. Сейсмологи трижды корректировали магнитуду с 7,5 до 8,7. Землетрясение вызвало цунами, обрушившееся на побережье Японии, Калифорнии и Северных Курил. В результате сильного землетрясения полуостров Камчатка сместился на 2 м.