Российские войска попали в окружение
Российские войска попали в окружение

Трамп встретится с Зеленским в Париже

В четверг, 4 сентября, в Париже пройдет встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также европейских лидеров, сообщает The Financial Times со ссылкой на трех дипломатов, знакомых с планами.

По их данным, встреча пройдет по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Среди участников встречи также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Елисейском дворце не прокомментировали эту информацию.

Все упомянутые политики принимали участие в саммите в Белом доме 18 августа.

В интервью FT глава Еврокомиссии рассказала, что у Европы есть «довольно точный план» размещения войск в Украине в рамках обеспечения гарантий безопасности после прекращения огня. Также в качестве гарантии безопасности ЕС ищет новые источники финансирования для украинской армии, добавила она. По словам фон дер Ляйен, президент США «заверил, что американское присутствие будет обеспечено в рамках поддержки».

Владимир Зеленский называл договоренности на уровне лидеров о поддержке Украины с союзниками Киева и обеспечение финансирования ВСУ среди ключевых блоков гарантий безопасности Украины.

Хуситы бесчинствуют: задержаны сотрудники ООН
Хуситы бесчинствуют: задержаны сотрудники ООН
«Умные города», «курорты мирового класса»: большие планы Америки и Израиля по Газе
«Умные города», «курорты мирового класса»: большие планы Америки и Израиля по Газе
31 августа 2025, 23:12
Смагина наказали из-за Азербайджана
Смагина наказали из-за Азербайджана
Турция и Израиль: торговля из-под полы
Турция и Израиль: торговля из-под полы
31 августа 2025, 14:05
Зеленский: Киев готов к переговорам, Россия выбирает войну
Зеленский: Киев готов к переговорам, Россия выбирает войну
31 августа 2025, 22:41
Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России
Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России
31 августа 2025, 20:35
Операция украинской разведки в Крыму
Операция украинской разведки в Крыму
31 августа 2025, 20:18
Уставший, но дикий Нью-Йорк
Уставший, но дикий Нью-Йорк
31 августа 2025, 13:41
Армения и Пакистан решили установить дипотношения
Армения и Пакистан решили установить дипотношения
31 августа 2025, 19:14
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
31 августа 2025, 18:30
Встреча Алиева с Путиным: надежда умирает последней
Встреча Алиева с Путиным: надежда умирает последней
31 августа 2025, 18:53
