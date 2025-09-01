Трамп встретится с Зеленским в Париже

В четверг, 4 сентября, в Париже пройдет встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также европейских лидеров, сообщает The Financial Times со ссылкой на трех дипломатов, знакомых с планами.

По их данным, встреча пройдет по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Среди участников встречи также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Елисейском дворце не прокомментировали эту информацию.

Все упомянутые политики принимали участие в саммите в Белом доме 18 августа.

В интервью FT глава Еврокомиссии рассказала, что у Европы есть «довольно точный план» размещения войск в Украине в рамках обеспечения гарантий безопасности после прекращения огня. Также в качестве гарантии безопасности ЕС ищет новые источники финансирования для украинской армии, добавила она. По словам фон дер Ляйен, президент США «заверил, что американское присутствие будет обеспечено в рамках поддержки».

Владимир Зеленский называл договоренности на уровне лидеров о поддержке Украины с союзниками Киева и обеспечение финансирования ВСУ среди ключевых блоков гарантий безопасности Украины.