Документ ЦАХАЛ: «Операция «Колесницы Гидеона» провалилась»

В распоряжении израильских журналистов оказался внутренний документ армии Израиля о результатах операции «Колесницы Гидеона» в секторе Газа. Начальник Генштаба армии Израиля Эяль Замир объявил на прошлой неделе, что операция достигла своих целей. Однако в документе ЦАХАЛ, который опубликовал журналист телеканала «Кешет-12» Амит Сегаль, операцию признали неудачной.

В документе отмечается, что методы ведения боевых действий в Газе не соответствовали военной доктрине ЦАХАЛ и характеру войны, которую ведет ХАМАС. Указывается, что «у ХАМАС были все условия для выживания и успеха – ресурсы, инфраструктура, подходящая тактика». Цели - политический и военный разгром ХАМАС, а также освобождение заложников (ни в рамках сделки, ни в ходе операции) - не были достигнуты.

В документе также зафиксированы следующие достижения ЦАХАЛ: полное уничтожение инфраструктуры ХАМАС по периметру сектора и в некоторых районах, ликвидация лидеров боевиков, а также возвращение тел нескольких заложников.

Авторы отчета перечисляют причины неудачи: выбор стратегии сдерживания вместо полного разгрома ХАМАС ради продвижения возможной сделки; ошибки при планировании и доставке гуманитарной помощи, что позволило ХАМАС провести эффективную кампанию о голоде в секторе; вынужденные возвращения в одни и те же районы; медленные темпы продвижения из-за нехватки ресурсов и приоритета безопасности; отсутствие четких временных рамок; приоритет в сохранении жизней солдат над выполнением задачи привел к истощению войск и вооружений. Авторы отчета также признали неэффективной тактику противодействия партизанской войне ХАМАС.