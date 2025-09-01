Правые впереди

«Впервые популистские и крайне правые партии лидируют в опросах одновременно в трех крупнейших странах Европы - Великобритании, Франции и Германии», - пишет издание.

Партии правого толка и националисты, согласно опросам, впервые заняли первое место по популярности в трех крупнейших экономиках Европы: Великобритании, ФРГ и Франции, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Эксперты связывают эту тенденцию с тем, что граждане трех стран недовольны ростом числа мигрантов и ослаблением экономики.

Во Франции в этом году стабильно лидирует в опросах партия националистов «Национальное объединение». Опрос компании Elabe, проведенный в прошлом месяце, показал, что лидер этой партии Жордан Барделла является самым популярным политиком в стране с рейтингом одобрения 36%.

По информации WSJ, в Великобритании антимиграционная партия Reform UK, возглавляемая бывшим сторонником «Брексита» Найджелом Фаражем, за последние шесть месяцев резко выросла в рейтингах и теперь сильно опережает в опросах традиционные крупнейшие партии страны: правящую Лейбористскую партию и оппозиционных консерваторов.

В Германии ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ) с начала года идет вровень с правоцентристским консервативным альянсом Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), занимающим большинство мест в правящей коалиции. По данным Forsa, одного из ведущих социологических агентств страны, в последние недели АдГ опередила ХДС - впервые с апреля 2025 года.