USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Российские войска попали в окружение
Новость дня
Российские войска попали в окружение

Правые впереди

01:45 568

Партии правого толка и националисты, согласно опросам, впервые заняли первое место по популярности в трех крупнейших экономиках Европы: Великобритании, ФРГ и Франции, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Впервые популистские и крайне правые партии лидируют в опросах одновременно в трех крупнейших странах Европы - Великобритании, Франции и Германии», - пишет издание.

Эксперты связывают эту тенденцию с тем, что граждане трех стран недовольны ростом числа мигрантов и ослаблением экономики.

Во Франции в этом году стабильно лидирует в опросах партия националистов «Национальное объединение». Опрос компании Elabe, проведенный в прошлом месяце, показал, что лидер этой партии Жордан Барделла является самым популярным политиком в стране с рейтингом одобрения 36%.

По информации WSJ, в Великобритании антимиграционная партия Reform UK, возглавляемая бывшим сторонником «Брексита» Найджелом Фаражем, за последние шесть месяцев резко выросла в рейтингах и теперь сильно опережает в опросах традиционные крупнейшие партии страны: правящую Лейбористскую партию и оппозиционных консерваторов.

В Германии ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ) с начала года идет вровень с правоцентристским консервативным альянсом Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), занимающим большинство мест в правящей коалиции. По данным Forsa, одного из ведущих социологических агентств страны, в последние недели АдГ опередила ХДС - впервые с апреля 2025 года.

Хуситы бесчинствуют: задержаны сотрудники ООН
Хуситы бесчинствуют: задержаны сотрудники ООН обновлено 00:07
00:07 3317
«Умные города», «курорты мирового класса»: большие планы Америки и Израиля по Газе
«Умные города», «курорты мирового класса»: большие планы Америки и Израиля по Газе
31 августа 2025, 23:12 1253
Смагина наказали из-за Азербайджана
Смагина наказали из-за Азербайджана
31 августа 2025, 20:05 7686
Турция и Израиль: торговля из-под полы
Турция и Израиль: торговля из-под полы горячая тема, все еще актуально
31 августа 2025, 14:05 3443
Зеленский: Киев готов к переговорам, Россия выбирает войну
Зеленский: Киев готов к переговорам, Россия выбирает войну
31 августа 2025, 22:41 1638
Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России
Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России
31 августа 2025, 20:35 4048
Операция украинской разведки в Крыму
Операция украинской разведки в Крыму видео
31 августа 2025, 20:18 5898
Уставший, но дикий Нью-Йорк
Уставший, но дикий Нью-Йорк воскресное чтение
31 августа 2025, 13:41 3307
Армения и Пакистан решили установить дипотношения
Армения и Пакистан решили установить дипотношения
31 августа 2025, 19:14 3241
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
31 августа 2025, 18:30 8986
Встреча Алиева с Путиным: надежда умирает последней
Встреча Алиева с Путиным: надежда умирает последней фото; обновлено 18:53
31 августа 2025, 18:53 14455

ЭТО ВАЖНО

