Атакован принадлежащий Израилю танкер

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о получении сигнала от судна в Красном море, рядом с которым прогремел взрыв, передают израильские СМИ.

Судно находилось примерно в 74 километрах к юго-западу от саудовского города Янбу. Капитан сообщил управлению, что неизвестный снаряд упал рядом с судном, экипаж видел всплеск воды, а затем раздался взрыв. По данным UKMTO, никто из членов экипажа не пострадал, судно продолжило движение. Причины происшествия выясняются.

Британская частная морская охранная компания Ambrey сообщила, что было атаковано судно, принадлежащее израильской компании и шедшее под либерийским флагом. Ambrey предположила, что за атакой может стоять движение хуситов «Ансар Аллах», которое с осени 2023 года наносит удары по связанным с Израилем судам в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

Представители «Ансар Аллах» не прокомментировали инцидент. UKMTO сообщило, что расследование продолжается, причастность хуситов к атаке пока не подтверждена.