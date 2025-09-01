USD 1.7000
Российские войска попали в окружение

Атакован принадлежащий Израилю танкер

02:17 338

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о получении сигнала от судна в Красном море, рядом с которым прогремел взрыв, передают израильские СМИ.

Судно находилось примерно в 74 километрах к юго-западу от саудовского города Янбу. Капитан сообщил управлению, что неизвестный снаряд упал рядом с судном, экипаж видел всплеск воды, а затем раздался взрыв. По данным UKMTO, никто из членов экипажа не пострадал, судно продолжило движение. Причины происшествия выясняются.

Британская частная морская охранная компания Ambrey сообщила, что было атаковано судно, принадлежащее израильской компании и шедшее под либерийским флагом. Ambrey предположила, что за атакой может стоять движение хуситов «Ансар Аллах», которое с осени 2023 года наносит удары по связанным с Израилем судам в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

Представители «Ансар Аллах» не прокомментировали инцидент. UKMTO сообщило, что расследование продолжается, причастность хуситов к атаке пока не подтверждена.

Хуситы бесчинствуют: задержаны сотрудники ООН
Хуситы бесчинствуют: задержаны сотрудники ООН обновлено 00:07
00:07 3317
«Умные города», «курорты мирового класса»: большие планы Америки и Израиля по Газе
«Умные города», «курорты мирового класса»: большие планы Америки и Израиля по Газе
31 августа 2025, 23:12 1253
Смагина наказали из-за Азербайджана
Смагина наказали из-за Азербайджана
31 августа 2025, 20:05 7688
Турция и Израиль: торговля из-под полы
Турция и Израиль: торговля из-под полы горячая тема, все еще актуально
31 августа 2025, 14:05 3443
Зеленский: Киев готов к переговорам, Россия выбирает войну
Зеленский: Киев готов к переговорам, Россия выбирает войну
31 августа 2025, 22:41 1639
Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России
Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России
31 августа 2025, 20:35 4049
Операция украинской разведки в Крыму
Операция украинской разведки в Крыму видео
31 августа 2025, 20:18 5899
Уставший, но дикий Нью-Йорк
Уставший, но дикий Нью-Йорк воскресное чтение
31 августа 2025, 13:41 3308
Армения и Пакистан решили установить дипотношения
Армения и Пакистан решили установить дипотношения
31 августа 2025, 19:14 3241
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
31 августа 2025, 18:30 8987
Встреча Алиева с Путиным: надежда умирает последней
Встреча Алиева с Путиным: надежда умирает последней фото; обновлено 18:53
31 августа 2025, 18:53 14457

