Разрешить Путину захватить весь Донбасс

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф провел в Вашингтоне консультации с украинской делегацией во главе с Андреем Ермаком (руководитель Офиса президента) и Рустемом Умеровым (глава СНБО и украинской делегации на переговорах в Стамбуле) на фоне участившихся на него «наездов», которые ставят под сомнение его компетентность. Поможет ли это самим переговорам? Трудно сказать, откуда идет «накат» на друга Трампа и давнего партнера по девелоперскому бизнесу Уиткоффа, транслируемый через американскую прессу. Да и в Европе его, судя по всему, недолюбливают, как там считают, за слишком «дружеские» отношения с Путиным. Возможно, все дело в чисто аппаратной зависти, поскольку Уиткофф продолжает пользоваться доверием Трампа и докладывает ему напрямую.

Более того, о содержании его бесед с российским президентом (их было уже пять) не знают многие другие члены внешнеполитической команды президента США. С одной стороны, это, как не без оснований считают многие, приводит к хаосу в прокладывании внешнеполитического курса вообще и в украинском урегулировании в частности. С другой, еще неизвестно, где было бы это урегулирование, если бы переговоры шли только по формализованным каналам, скажем, по линии Госдепа - МИД РФ. Украинский «кейс» слишком запутан и далеко зашел, чтобы его можно было доверять только профессионалам-бюрократам. Кстати, с российской стороны Владимир Путин тоже сузил до предела круг ключевых переговорщиков (Мединский во главе стамбульской переговорной группы не в счет, у него другая функция – доносить те сигналы Кремля, которые ему поручают доносить), включив в него главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, который, говорят, вхож в узкий круг президента благодаря дружбе его жены и дочери Путина. Так или иначе, но слухи о том, что якобы Уиткофф Путина то ли неправильно понял, то ли в силу неопытности извратил смысл его высказываний, довольно широко разошлись по западной прессе. Было много спекуляций насчет того, что якобы в ходе последней встречи с Путиным 6 августа Уиткофф понял его так, что тот потребовал вывода ВСУ со всей территории Донбасса, взамен обещав вывести российские войска из Запорожья и Херсонщины. Эта версия была изначально фантастической: чтобы Москва добровольно отказалась от наземного «моста» в Крым? Впрочем, и Уиткофф вскоре все сам расставил на места: не было таких ангажементов со стороны Путина, а вот Донбасс он хотел бы получить взаимен на замораживание линии фронта в других двух областях. Москва, со своей стороны, на эту тему вообще никаких комментариев не дает. «Свергнуть» Уиткоффа как переговорщика, впрочем, не удалось. И именно он принимал в Вашингтоне Ермака и Умерова, а вовсе не Кит Келлог, которого считают более расположенным к позиции Киева. За Уиткоффа, поняв, что Трамп ему доверяет и поперек этому доверию лучше не переть, вступились сразу и вице-президент Вэнс, и Дональд Трамп-младший, и госсекретарь Марко Рубио, и заместитель главы аппарата Белого дома Тейлор Будович. Вэнс категорично заявил: «Чтобы внести ясность: Стив Уиткофф — бесценный член нашей команды. Он никого не вводил в заблуждение относительно того, что ему говорили русские, и того, в чем они признались. (Поверьте, я видел разведданные)». Разумеется, вступился за Уиткофффа и Кирилл Дмитриев, его основной визави в российской переговорной команде: «Стив Уиткофф подвергается медиаатаке со стороны поджигателей войны, которые хотят сорвать мир. … Ложь не сработает, мир победит», — написал он в соцсетях.

Переговорами с Ермаком и Умеровым Вашингтон хотел бы придать новый импульс процессу урегулирования, который явно пробуксовывает. В том числе и ввиду непримиримой позиции Киева, и ввиду – и это уже новые оценки, звучащие из уст представителей команды Трампа – саботажа европейских лидеров, которые на словах говорят, что поддерживают усилия президента Америки, а за спиной плетут интриги, вставляют палки в колеса и выдвигают «нереалистичные требования к Москве». В том числе, как следует понимать, поддерживая Зеленского в том, чтобы тот не шел на территориальные уступки. По данным вездесущего издания Axios (а ему бывают весьма качественные «сливы»), высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия президента Трампа по прекращению войны в Украине, одновременно тайно пытаясь свести на нет закулисный прогресс, достигнутый после саммита на Аляске. Эти помощники Трампа утверждают, что вина должна быть возложена на европейских союзников, а не на Трампа или даже на президента России Владимира Путина. Судя по всему, Трамп все же внял требованию Путина (если оно действительно было выдвинуто Аляске, хотя все отрицают, что там обсуждали территориальные вопросы) отдать России Донбасс целиком. Осталось только убедить в этом Зеленского. Чем, судя по всему, Уиткофф и пытается заниматься. Торгуя взамен разными тезисами насчет «гарантий безопасности» Киеву. Уже ясно, что именно этот размен «территории в обмен на гарантии» и будет положен в основу урегулирования, когда бы оно ни было достигнуто. После встречи с Уиткоффом глава Офиса президента Ермак заявил, что он снова ставил вопрос о прекращении огня до заключения мирного соглашения. Однако категоричных заявлений насчет недопустимости территориальных уступок на сей раз не прозвучало. Не акцентирует в последние дни этот вопрос и Зеленский. Зато появился новый тезис – о «зоне безопасности», которая может быть создана на линии разграничения. Шириной до 40 км. Но пока непонятно, за чей счет – той территории, которую контролируют ВСУ или той, что российские войска, или пополам? Зеленский говорит: пусть русские отходят. Но, возможно, в результате родится все-таки несколько другой вариант – и в том числе как раз за счет той самой территории Донбасса, которую ВСУ оставлять не хотят. По данным Минобороны РФ, российская армия сейчас контролирует до 79% Донецкой области, 99,7% Луганской, а также не менее 70% Запорожской и Херсонской.