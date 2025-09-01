Как «Имишли» с таинственным португальцем огорчил азербайджанских толстосумов

В чемпионате Азербайджана по футболу завершился 3-й тур. Уже можно делать какие-то пока не очень далеко идущие выводы.

После трех проведенных игр по 7 очков имеют «Зиря», «Сумгаит» и «Араз-Нахчыван», занимающие лидирующие позиции. «Зиря» в этом туре разгромила «Кяпяз» - 5:0. Команда Рашада Садыхова смогла восстановиться после вылета из Лиги конференций, где в упорном противостоянии уступила хорватскому «Хайдуку», и уверенно стартовала в чемпионате.

«Араз-Нахчыван» сенсационно прошел в еврокубках греческий «Арис», но затем не смог ничего противопоставить кипрской «Омонии», уступив с общим счетом 0:9. Могло показаться, что такой проигрыш скажется на моральном настрое команды в Премьер-лиге. Но нет, у нахчыванцев все в порядке. Сыграв вничью в 1-м туре с «Зиря», они затем обыграли «Туран-Товуз» и «Габалу». У «Сумгаита» новый главный тренер. Летом был назначен бывший футболист сборной Сербии и турецкого «Галатасарая» Саша Илич. Команда стартовала успешно, разгромив «Кяпяз». Впрочем, гянджинцев обыгрывают все кому не лень. Далее сумгаитцы одержали куда более весомую победу над «Карабахом», пусть и над резервным составом чемпиона. А в этом туре не смогли дома одолеть «Шамахы» (1:1).

На 4-м месте с 6 очками идет «Туран-Товуз». Команда Курбана Бердыева обыграла «Имишли», затем уступила «Араз-Нахчывану», но в 3-м туре смогла взять верх на выезде над «Нефтчи» (1:0). Ну а дальше неожиданно расположились два новичка чемпионата «Имишли» и «Карван-Евлах», набравшие по 4 очка. Особенно удивляют имишлинцы, которые после поражения от «Туран-Товуза» сыграли вничью с «Нефтчи», а вчера и вовсе «распоясались» настолько, что обыграли в гостях «Сабах» (1:0).

Перед началом чемпионата «Имишли» и его невесть откуда взявшемуся главному тренеру из Португалии прочили роль явного аутсайдера. Но пока подопечные Жорже Кашкильи приятно удивляют. Кто такой Кашкилья? Достаточно сказать, что его последним клубом был чешский «Зноймо», который вылетел из третьего дивизиона Чехии в четвертый.

Обиженные имишлинцами «Нефтчи» и «Сабах», если верить официальным документам, - вторая и третья самые богатые команды чемпионата Азербайджана после «Карабаха». А вот результаты крайне «бедные»: «Сабах» с 3 очками занимает 8-е место, а «Нефтчи», имея 2 очка, располагается на 10-й позиции. «Сабах» пригласил летом литовского главного тренера Вальдаса Дамбраускаса. Под его руководством команда провела шесть матчей в еврокубках, в которых одержала две победы, один раз сыграла вничью и трижды проиграла. «Сабах» вылетел из Лиги Европы, проиграв словенской «Целе», затем прошел в Лиге конференций скромный молдавский «Петрокуб», а потом дважды проиграл болгарскому «Левски» и попрощался с еврокубками. В чемпионате игра 1-го тура с «Карабахом» была перенесена. Во 2-м туре «Сабах» обыграл «Шамахы», а в 3-м - умудрился проиграть «Имишли».

«Нефтчи» в отличие от «Сабаха» имел возможность целенаправленно готовиться к матчам чемпионата. Главный тренер Самир Абасов перекроил состав, но достойную команду, как видим, так и не создал. Или пока не создал. «Нефтяники» сыграли вничью с «Шамахы» и «Имишли», а в 3-м туре уступили дома «Туран-Товузу». Кстати, в следующем туре «Нефтчи» и «Сабах» сойдутся в очном противостоянии. В случае неудачи тренерское кресло пошатнется как под Абасовым, так и под Дамбраускасом.