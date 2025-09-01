Перелом грудной клетки легендарного Джулиани

Бывший мэр Нью-Йорка и экс-адвокат президента США Дональда Трампа – Руди Джулиани получил травмы в результате автомобильной аварии в американском штате Нью-Гэмпшир.
По данным полиции, Джулиани находился на пассажирском сиденье автомобиля Ford, который двигался по шоссе и в который на высокой скорости врезался сзади другой автомобиль.
«У него диагностировали перелом грудного позвонка, множественные порезы и ушибы, а также травмы левой руки и голени», — говорится в заявлении его охранника Майкла Рагусы.
81-летний Джулиани впервые был избран мэром Нью-Йорка в 1993 году. Он руководил городом во время нападений 11 сентября 2001 года и в этом же году был признан человеком года по версии журнала Time.
