Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Украинская армия творит чудеса: русские отступают

Перелом грудной клетки легендарного Джулиани

Бывший мэр Нью-Йорка и экс-адвокат президента США Дональда Трампа – Руди Джулиани получил травмы в результате автомобильной аварии в американском штате Нью-Гэмпшир.

По данным полиции, Джулиани находился на пассажирском сиденье автомобиля Ford, который двигался по шоссе и в который на высокой скорости врезался сзади другой автомобиль.

«У него диагностировали перелом грудного позвонка, множественные порезы и ушибы, а также травмы левой руки и голени», — говорится в заявлении его охранника Майкла Рагусы.

81-летний Джулиани впервые был избран мэром Нью-Йорка в 1993 году. Он руководил городом во время нападений 11 сентября 2001 года и в этом же году был признан человеком года по версии журнала Time.

