1,4 миллиарда индусов ждут Путина

После саммита ШОС премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин отправились на двустороннюю встречу в одной машине. Переговоры тет-а-тет продолжались около 50 минут, после чего к ним присоединились делегации обеих стран.

По завершении встречи Моди покинул отель Ritz-Carlton, попрощавшись с собравшимися у входа.

«В декабре текущего года 1,4 миллиарда жителей Индии с нетерпением ждут вас у нас для 23-го ежегодного саммита между нашими странами», — заявил индийский премьер на встрече с Путиным. Он подчеркнул, что «тесное сотрудничество Индии и России имеет большое значение для обеспечения глобальной стабильности и процветания», а также добавил, что Индия приветствует «все недавно приложенные усилия для установления мира в Украине» и считает «необходимым продолжать поиск путей урегулирования конфликта».

Путин, в свою очередь, напомнил, что 21 декабря исполняется 15 лет со дня подписания совместного заявления, «в котором отмечен выход отношений двух стран на уровень особого привилегированного стратегического партнерства». По его словам, «многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах».