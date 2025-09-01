USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.0972
Подписаться на уведомления
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Новость дня
Украинская армия творит чудеса: русские отступают

1,4 миллиарда индусов ждут Путина

фото; видео; обновлено 11:25
11:25 1366

После саммита ШОС премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин отправились на двустороннюю встречу в одной машине. Переговоры тет-а-тет продолжались около 50 минут, после чего к ним присоединились делегации обеих стран.

По завершении встречи Моди покинул отель Ritz-Carlton, попрощавшись с собравшимися у входа.

«В декабре текущего года 1,4 миллиарда жителей Индии с нетерпением ждут вас у нас для 23-го ежегодного саммита между нашими странами», — заявил индийский премьер на встрече с Путиным. Он подчеркнул, что «тесное сотрудничество Индии и России имеет большое значение для обеспечения глобальной стабильности и процветания», а также добавил, что Индия приветствует «все недавно приложенные усилия для установления мира в Украине» и считает «необходимым продолжать поиск путей урегулирования конфликта».

Путин, в свою очередь, напомнил, что 21 декабря исполняется 15 лет со дня подписания совместного заявления, «в котором отмечен выход отношений двух стран на уровень особого привилегированного стратегического партнерства». По его словам, «многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах».

*** 10:28 

В китайском Тяньцзине в рамках саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества началась двусторонняя встреча лидеров Индии и России Нарендры Моди и Владимира Путина.

Незадолго до встречи Моди в соцсети Х написал, что ему «всегда приятно» встретиться с Путиным.

ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
11:15 1737
Эрдоган с Путиным обсудили и Южный Кавказ
Эрдоган с Путиным обсудили и Южный Кавказ обновлено 11:56
11:56 708
Украинские «Призраки» уничтожили российские вертолеты
Украинские «Призраки» уничтожили российские вертолеты видео
11:41 702
Тяжелые бои: россияне наступают по всем направлениям
Тяжелые бои: россияне наступают по всем направлениям
10:42 1811
Разрешить Путину захватить весь Донбасс
Разрешить Путину захватить весь Донбасс наша аналитика
03:49 6706
Эрдоган встретился с Пашиняном и заговорил о расширении сотрудничества с Арменией
Эрдоган встретился с Пашиняном и заговорил о расширении сотрудничества с Арменией видео
11:01 1028
«Российский след» в деле об убийстве экс-спикера Рады
«Российский след» в деле об убийстве экс-спикера Рады фото
11:00 1028
1,4 миллиарда индусов ждут Путина
1,4 миллиарда индусов ждут Путина фото; видео; обновлено 11:25
11:25 1367
Массированные удары по Украине: есть жертвы
Массированные удары по Украине: есть жертвы
10:19 1171
Страшное землетрясение в Афганистане: сотни жертв
Страшное землетрясение в Афганистане: сотни жертв обновлено 10:07
10:07 4117
Алиев встретился и с Шарифом
Алиев встретился и с Шарифом фото; обновлено 10:06
10:06 3528

ЭТО ВАЖНО

ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
11:15 1737
Эрдоган с Путиным обсудили и Южный Кавказ
Эрдоган с Путиным обсудили и Южный Кавказ обновлено 11:56
11:56 708
Украинские «Призраки» уничтожили российские вертолеты
Украинские «Призраки» уничтожили российские вертолеты видео
11:41 702
Тяжелые бои: россияне наступают по всем направлениям
Тяжелые бои: россияне наступают по всем направлениям
10:42 1811
Разрешить Путину захватить весь Донбасс
Разрешить Путину захватить весь Донбасс наша аналитика
03:49 6706
Эрдоган встретился с Пашиняном и заговорил о расширении сотрудничества с Арменией
Эрдоган встретился с Пашиняном и заговорил о расширении сотрудничества с Арменией видео
11:01 1028
«Российский след» в деле об убийстве экс-спикера Рады
«Российский след» в деле об убийстве экс-спикера Рады фото
11:00 1028
1,4 миллиарда индусов ждут Путина
1,4 миллиарда индусов ждут Путина фото; видео; обновлено 11:25
11:25 1367
Массированные удары по Украине: есть жертвы
Массированные удары по Украине: есть жертвы
10:19 1171
Страшное землетрясение в Афганистане: сотни жертв
Страшное землетрясение в Афганистане: сотни жертв обновлено 10:07
10:07 4117
Алиев встретился и с Шарифом
Алиев встретился и с Шарифом фото; обновлено 10:06
10:06 3528
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться