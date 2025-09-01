Новый эксперимент с мигрантами в Москве

С 1 сентября в Москве и Московской области стартует эксперимент по постановке на миграционный учет иностранных граждан с помощью мобильного приложения «Амина». Новый механизм должен заменить действующий порядок учета, сообщили в Многофункциональном миграционном центре (ММЦ).

Приложение станет обязательным для граждан Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдовы и Украины, приезжающих в регион для работы.

По информации ММЦ, «Амина» позволит удаленно уведомлять МВД о месте проживания и его смене, а также зарегистрироваться по адресу миграционного центра без личного посещения. Для авторизации потребуется карта иностранного гражданина, оформить которую можно в ММЦ. В случае ее утраты доступ будет возможен по паспортным данным.

Приложение также будет передавать данные о геолокации пользователей. Если в течение нескольких дней информация перестанет поступать, иностранцу придет уведомление о необходимости подтвердить адрес. При отсутствии данных более трех рабочих дней мигрант будет автоматически снят с учета по адресу ММЦ.

В центре уточнили, что несоблюдение условий мониторинга может повлечь внесение сведений о человеке в Реестр контролируемых лиц. При постановке на учет в другом регионе или выезде за пределы России иностранец также снимается с учета ММЦ.