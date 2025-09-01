USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.0972
Подписаться на уведомления
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Новость дня
Украинская армия творит чудеса: русские отступают

Новый эксперимент с мигрантами в Москве

10:29 1727

С 1 сентября в Москве и Московской области стартует эксперимент по постановке на миграционный учет иностранных граждан с помощью мобильного приложения «Амина». Новый механизм должен заменить действующий порядок учета, сообщили в Многофункциональном миграционном центре (ММЦ).

Приложение станет обязательным для граждан Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдовы и Украины, приезжающих в регион для работы.

По информации ММЦ, «Амина» позволит удаленно уведомлять МВД о месте проживания и его смене, а также зарегистрироваться по адресу миграционного центра без личного посещения. Для авторизации потребуется карта иностранного гражданина, оформить которую можно в ММЦ. В случае ее утраты доступ будет возможен по паспортным данным.

Приложение также будет передавать данные о геолокации пользователей. Если в течение нескольких дней информация перестанет поступать, иностранцу придет уведомление о необходимости подтвердить адрес. При отсутствии данных более трех рабочих дней мигрант будет автоматически снят с учета по адресу ММЦ.

В центре уточнили, что несоблюдение условий мониторинга может повлечь внесение сведений о человеке в Реестр контролируемых лиц. При постановке на учет в другом регионе или выезде за пределы России иностранец также снимается с учета ММЦ.

ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
11:15 1741
Эрдоган с Путиным обсудили и Южный Кавказ
Эрдоган с Путиным обсудили и Южный Кавказ обновлено 11:56
11:56 711
Украинские «Призраки» уничтожили российские вертолеты
Украинские «Призраки» уничтожили российские вертолеты видео
11:41 706
Тяжелые бои: россияне наступают по всем направлениям
Тяжелые бои: россияне наступают по всем направлениям
10:42 1815
Разрешить Путину захватить весь Донбасс
Разрешить Путину захватить весь Донбасс наша аналитика
03:49 6707
Эрдоган встретился с Пашиняном и заговорил о расширении сотрудничества с Арменией
Эрдоган встретился с Пашиняном и заговорил о расширении сотрудничества с Арменией видео
11:01 1030
«Российский след» в деле об убийстве экс-спикера Рады
«Российский след» в деле об убийстве экс-спикера Рады фото
11:00 1030
1,4 миллиарда индусов ждут Путина
1,4 миллиарда индусов ждут Путина фото; видео; обновлено 11:25
11:25 1370
Массированные удары по Украине: есть жертвы
Массированные удары по Украине: есть жертвы
10:19 1171
Страшное землетрясение в Афганистане: сотни жертв
Страшное землетрясение в Афганистане: сотни жертв обновлено 10:07
10:07 4118
Алиев встретился и с Шарифом
Алиев встретился и с Шарифом фото; обновлено 10:06
10:06 3528

ЭТО ВАЖНО

ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
11:15 1741
Эрдоган с Путиным обсудили и Южный Кавказ
Эрдоган с Путиным обсудили и Южный Кавказ обновлено 11:56
11:56 711
Украинские «Призраки» уничтожили российские вертолеты
Украинские «Призраки» уничтожили российские вертолеты видео
11:41 706
Тяжелые бои: россияне наступают по всем направлениям
Тяжелые бои: россияне наступают по всем направлениям
10:42 1815
Разрешить Путину захватить весь Донбасс
Разрешить Путину захватить весь Донбасс наша аналитика
03:49 6707
Эрдоган встретился с Пашиняном и заговорил о расширении сотрудничества с Арменией
Эрдоган встретился с Пашиняном и заговорил о расширении сотрудничества с Арменией видео
11:01 1030
«Российский след» в деле об убийстве экс-спикера Рады
«Российский след» в деле об убийстве экс-спикера Рады фото
11:00 1030
1,4 миллиарда индусов ждут Путина
1,4 миллиарда индусов ждут Путина фото; видео; обновлено 11:25
11:25 1370
Массированные удары по Украине: есть жертвы
Массированные удары по Украине: есть жертвы
10:19 1171
Страшное землетрясение в Афганистане: сотни жертв
Страшное землетрясение в Афганистане: сотни жертв обновлено 10:07
10:07 4118
Алиев встретился и с Шарифом
Алиев встретился и с Шарифом фото; обновлено 10:06
10:06 3528
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться