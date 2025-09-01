USD 1.7000
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Украинская армия творит чудеса: русские отступают

ЕС включается в азербайджано-армянское урегулирование

10:34 1007

ЕС продолжит играть роль близкого партнера в вопросах полноценной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также в развитии транспортной и коммуникационной инфраструктуры.

Об этом на своей странице в соцсети X написала спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Магдалена Гроно.

«Благодарна азербайджанским партнерам за визит в Азербайджан, где я возглавляла делегацию ЕС. Передала послание о готовности ЕС усилить поддержку всех аспектов нормализации, включая развитие транспортной связи», — отметила она.

Гроно сообщила, что также посетила Нахчыван и ознакомилась с местной транспортной инфраструктурой для возможного сотрудничества с ЕС.

