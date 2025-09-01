ЕС включается в азербайджано-армянское урегулирование

ЕС продолжит играть роль близкого партнера в вопросах полноценной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также в развитии транспортной и коммуникационной инфраструктуры.

Об этом на своей странице в соцсети X написала спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Магдалена Гроно.