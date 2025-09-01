Тяжелые бои: россияне наступают по всем направлениям

Российские войска продолжают наступление на Сумском, Купянском, Покровском и Запорожском направлениях, однако значительных успехов не имеют. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что 31 августа российская армия активизировала атаки на севере Сумской области, но без продвижения. Украинские силы контратакуют в районе Сум. При этом распространяются сведения о том, что российским командирам якобы поручено информировать подчиненных о возможном привлечении северокорейских военнослужащих. По оценкам ISW, их участие в боях маловероятно — они могут быть задействованы в тыловых задачах.

На Купянском, Боровском и Лиманском направлениях ситуация также остается без изменений. Представитель группировки войск «Днепр» полковник Виктор Трегубов сообщил, что россияне потеснили украинские силы на отдельных позициях в районе Серебрянского леса. По словам украинских военных, российская армия использует для штурмов преимущественно мотоциклы, при этом из 15 машин до целей добираются одна или две.

В Донецкой области боевые действия продолжаются на Северском направлении в районах Дроновки, Григорьевки, Серебрянки и Выемки. Подтвержденного продвижения в Часовом Яру нет. На Торецком направлении российские силы заняли Русин Яр и продвинулись юго-восточнее Софиевки. Также сообщается об авиаударах по Константиновке.

Под Покровском 31 августа российская армия атаковала по всем направлениям, однако результатов не достигла. В районе Новопавловки обе стороны добились локальных продвижений. Генштаб ВСУ подтвердил освобождение Дачного, а российские войска закрепились юго-западнее Котляровки.

На Запорожском и Херсонском направлениях атакующие действия РФ также не дали результата. При этом, по данным российских источников, удары наносились по Херсону и его окрестностям, включая железнодорожную станцию и остров Карантинный.

Аналитики ISW отмечают, что параллельно Кремль активизировал многовекторную информационную кампанию, направленную на сдерживание западной помощи Украине и подрыв европейских усилий в переговорах. Для этого используются три основные линии риторики: обвинения Европы в затягивании войны, ядерные угрозы в адрес Запада и утверждения о неизбежной победе России.

В частности, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявили, что «европейские государства хотят продолжать войну в Украине». По мнению ISW, подобные заявления направлены на подрыв доверия США к европейским партнерам.

31 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обрушился с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, пригрозив, что «все может закончиться так же, как в 1945 году — [их] тоже могут опознать по зубам».

По оценке аналитиков, подобные угрозы, включая напоминания о применении США атомных бомб, призваны поддержать риторику о «неизбежности победы России», хотя в действительности заявления Минобороны РФ о продвижении носят преувеличенный характер.