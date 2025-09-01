ООН обратилась к хуситам

USD 1.7000
10:48 436

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил задержание йеменскими хуситами одиннадцати сотрудников агентств организации и потребовал их немедленного освобождения.

«Я решительно осуждаю необоснованные задержания, совершенные 31 августа де-факто властями Йемена – хуситами, по меньшей мере 11 сотрудников ООН», – говорится в заявлении Гутерриша, опубликованном его офисом.

Генсек также выразил протест против насильственного вторжения в офис Всемирной продовольственной программы, захвата имущества организации и попыток проникновения на другие объекты ООН в столице Йемена Сане.

Он потребовал немедленно и без условий освободить задержанных в воскресенье сотрудников, а также подчеркнул необходимость освобождения всех представителей организации, удерживаемых хуситами в предыдущие годы.

В воскресенье утром в Сане, столице Йемена, представители хуситского движения пришли в офисы Всемирной продовольственной программы и ЮНИСЕФ. По данным западных СМИ, были задержаны как минимум 11 сотрудников этих организаций.

Как сообщает телеканал CNN, пока неясно, связаны ли эти действия с недавними шагами Израиля в отношении хуситов. При этом канал отмечает, что представители движения и ранее совершали нападения на структуры ООН и другие международные учреждения. На прошлой неделе ВВС Израиля нанесли удары по Сане, в результате которых погиб премьер-министр хуситов Ахмед ар-Рахави.

11:15 1754
11:56 721
11:41 717
10:42 1817
03:49 6709
11:01 1034
11:00 1031
11:25 1375
10:19 1173
10:07 4121
10:06 3530

