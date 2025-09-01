МЧС Азербайджана: за неделю 672 пожара

USD 1.7000
За минувшую неделю подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана 672 раза выезжали на тушение пожаров.

По данным ведомства, спасатели также провели 37 операций по оказанию помощи людям в беспомощном состоянии, ликвидировали последствия 4 дорожно-транспортных происшествий, предотвратили одну попытку самоубийства и выполнили аварийно-спасательные работы по факту взрыва.

В ходе оперативных действий удалось спасти 58 человек, включая 8 детей. Четыре человека получили травмы. Тела пяти погибших были переданы по назначению.

ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
ФСБ создает «азербайджанскую диаспору» в России
11:15 1758
Эрдоган с Путиным обсудили и Южный Кавказ
Эрдоган с Путиным обсудили и Южный Кавказ обновлено 11:56
11:56 725
Украинские «Призраки» уничтожили российские вертолеты
Украинские «Призраки» уничтожили российские вертолеты видео
11:41 720
Тяжелые бои: россияне наступают по всем направлениям
Тяжелые бои: россияне наступают по всем направлениям
10:42 1821
Разрешить Путину захватить весь Донбасс
Разрешить Путину захватить весь Донбасс наша аналитика
03:49 6709
Эрдоган встретился с Пашиняном и заговорил о расширении сотрудничества с Арменией
Эрдоган встретился с Пашиняном и заговорил о расширении сотрудничества с Арменией видео
11:01 1035
«Российский след» в деле об убийстве экс-спикера Рады
«Российский след» в деле об убийстве экс-спикера Рады фото
11:00 1031
1,4 миллиарда индусов ждут Путина
1,4 миллиарда индусов ждут Путина фото; видео; обновлено 11:25
11:25 1377
Массированные удары по Украине: есть жертвы
Массированные удары по Украине: есть жертвы
10:19 1174
Страшное землетрясение в Афганистане: сотни жертв
Страшное землетрясение в Афганистане: сотни жертв обновлено 10:07
10:07 4123
Алиев встретился и с Шарифом
Алиев встретился и с Шарифом фото; обновлено 10:06
10:06 3533

