МЧС Азербайджана: за неделю 672 пожара

За минувшую неделю подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана 672 раза выезжали на тушение пожаров.

По данным ведомства, спасатели также провели 37 операций по оказанию помощи людям в беспомощном состоянии, ликвидировали последствия 4 дорожно-транспортных происшествий, предотвратили одну попытку самоубийства и выполнили аварийно-спасательные работы по факту взрыва.

В ходе оперативных действий удалось спасти 58 человек, включая 8 детей. Четыре человека получили травмы. Тела пяти погибших были переданы по назначению.