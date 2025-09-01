Израиль не намерен щадить Тунберг

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир проинформирует власти страны о планах по этапированию шведской экоактивистки Греты Тунберг в женскую тюрьму Дамон. Об этом 31 августа сообщила газета Israel Hayom.

По данным издания, Бен-Гвир намерен рекомендовать премьер-министру Биньямину Нетаньяху не допустить повторения ситуации, произошедшей в июне, когда, по его мнению, израильские власти проявили чрезмерную мягкость в отношении активистов, направлявшихся к берегам Газы на судне «Мадлин». На этот раз предполагается размещение мужчин в тюрьме Кициот, а женщин – в тюрьме Дамон, где условия содержания заметно жестче, чем в стандартных исправительных учреждениях, отмечает издание.

Кроме того, министр национальной безопасности планирует распорядиться о конфискации судов, на которых прибудут участники миссии, с последующим использованием этих плавсредств в интересах полиции. Издание Israel Hayom уточняет, что израильский суд уже дал согласие на такую меру.

В июне Тунберг уже предпринимала попытку добраться до сектора Газа на судне «Мадлин». 9 июня израильский морской спецназ взял корабль под контроль. Позже задержанных пропалестинских активистов поместили в изолятор, предназначенный для нелегальных мигрантов. 10 июня Тунберг была депортирована во Францию.